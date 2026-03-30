Pionir parakaratea Livius Bunda posetio ustanovu „Lasta“ u Kovinu

Začetnik parakaratea u Srbiji i jedan od pionira ovog sporta u Evropi i svetu, Livius Bunda, posetio je korisnike ustanove za dnevne usluge socijalne zaštite „Lasta“ u Kovinu, prenosi RTV Pančevo.

Njegov dugogodišnji rad sa osobama sa invaliditetom, krunisan vrhunskim evropskim i svetskim uspesima, dobio je novu dimenziju kroz želju da pomogne deci sa poteškoćama u razvoju, promovišući ideju da snaga duha prevazilazi sve fizičke barijere.

Korisnici ustanove „Lasta“ su sa velikim osmesima dočekali goste i iskusne parakaratiste. Direktorka ustanove, Vesna Rančić, istakla je da je ova poseta od izuzetnog značaja za mališane, pružajući im novu nadu i motivaciju.

Predsednik Sportskog saveza Opštine Kovin, Saša Đorđević, naglasio je da deca u ovoj ustanovi već upražnjavaju određene fizičke aktivnosti, ali da će se od sada aktivno uključiti i u vežbanje parakaratea. Iskusni parakaratisti su svojim primerom pokazali da uz trud ništa nije teško, demonstrirajući veštine koje su godinama usavršavali.

Ova poseta je još jednom potvrdila da parakarate nije samo borba za medalje, već put samodiscipline, istrajnosti i uzajamnog poštovanja. To je sport koji šalje snažnu poruku: svako može postići više nego što okolina od njega očekuje.

