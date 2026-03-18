Vodovod: Bez vode će sutra ostati potrošači u Ulici Jove Maksina

21:00

18.03.2026

Vodovod obaveštava korisnike da će zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži doći do prekida u isporuci vode 19.03.2026 .godine od 9 časova.
Bez vode će ostati potrošači u Ulici Jove Maksina (na delu od Sinđelićeve do Karađorđeve ulice).
Normalizacija vodosnabdevanja se očekuje po završetku radova na mreži.
Molimo građane da na vreme pripreme neophodne zalihe vode za osnovne životne potrebe. Zahvaljujemo se korisnicima na strpljenju i razumevanju, navode u Vodovodu.

(Pančevac)

 

 

