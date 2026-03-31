Zaposlene NIS-a čuvaju srce Rafinerije u Pančevu

U periodu obustave rada Rafinerije nafte Pančevo, tokom januara ove godine, izvršena je zamena katalizatora na reaktoru DC-4302 postrojenja DHT, jednog od ključnih za rad rafinerije. Period obustave iskorišćen je kako bi se završio ovaj važan projekat kojim se obezbeđuje pouzdan rad rafinerijskih postrojenja, a samim tim i sigurno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima.

Projekat zamene katalizatora vodilo je sedam koleginica – tehnologa i inženjera, koje su radile naporno, u izazovnim zimskim uslovima, „na minusu“, kako bi se posao završio kvalitetno i u roku. Tokom tih 15 dana rada na projektu sneg je padao skoro neprekidno, vetar je ometao rad mašina, materijal se ledio… Ipak, zahvaljujući predanosti i dobroj organizaciji tima koji je predvodilo sedam koleginica, posao je urađen bez kašnjenja, bez problema pri startu postrojenja i što je najvažnije – bez povreda.

U takvim uslovima, bilo je dosta situacija i problema koje je trebalo rešavati odmah, u hodu. Međutim, prevagu su odneli ne samo znanje i iskustvo, već i dovitljivost, brzina, dobri kolegijalni odnosi, nove ideje…

– Ovo je uspeh celog rafinerijskog tima, ali posebne zasluge idu koleginicama koje su danonoćno radile, nadzirale, rešavale probleme. Kao što je Rafinerija srce NIS-a, tako je i postrojenje MHC/DHT srce Rafinerije. Jedno bez drugog ne može, sve je povezano. Mi smo toga bile itekako svesne i zato smo se potpuno predale poslu, jer u suprotnom, ne bi bio završen u skladu sa planiranim rokovima, kaže Jadranka Nikolić, vođa projekta.

Šta obuhvata posao zamene katalizatora

Jadranka je istakla i kompleksnost posla koji je uspešno realizovan u pančevačkoj rafineriji.

– Zamena katalizatora podrazumeva da se korišćeni katalizator isprazni iz reaktora i zameni novim. Imajući u vidu uslove u kojima naša kompanija trenutno posluje, urađena je optimizacija dijagrama punjenja sa ranije korišćenim katalizatorom, kaže ona.

Pripremne aktivnosti za zamenu podrazumevale su proveru svojstava katalizatora laboratorijskim ispitivanjem i „prosejavanje“ (mehaničko odvajanje otpadnog katalizatora od prašine) na osnovu kojeg je izrađen dijagram punjenja.

-Za ovu našu aktivnost bilo je mnogo manje vremena za planiranje i pripremu od uobičajenog, angažovano je manje izvršilaca zbog kratkih rokova i posla koji se odvija tokom novogodišnjih i božićnih praznika, naglašava Jadranka Nikolić.

– Na licu mesta trebalo je pripremiti i izneti 1400 praznih burića u koje bi se katalizator praznio, zatim oko 1400 punih burića i oko 20 „big bag“ vreća sa punim katalizatorom. Za ovo su nam od velikog značaja bile kolege iz magacina, logistike i transporta – angažovani su kamioni, šleperi, viljuškari… kaže ona.

Nekada prepreke – sada iskustvo i anegdote

Izazova pri radu u zimskim uslovima je bilo mnogo. Sneg je stalno padao, niske temperature učinile su da se oprema i mehanizacija kvare.

– Zahvaljujući tome što smo predvideli potencijalne probleme i rizike, i na vreme reagovali, radovi su bili zaustavljeni svega nekoliko sati, objašnjava Jadranka.

I to nije sve. Katalizator koji je izvađen iz reaktora, a koji je bio planiran da se vrati tokom punjenja, ledio je u burićima. Zaposlene NIS-a koje su radile na projektu su zajedno sa procesnim osobljem i ovde našle rešenje – sve buriće stavile su na palete, a ispod toga crevo sa vodenom parom da se zagreva i odmrzne, i tako do sledećeg punjenja reaktora.

Ovakvih događaja tokom tih 15 dana bilo je svakodnevno i teško ih je sve pobrojati. Zamena katalizatora bio je kompleksan proces, koji uključuje rad multidisciplinarnog tima.

-Pored nas, najveću ulogu imale su kolege iz transporta, koje su svu opremu i materijale morali da prevezu, a treba pomenuti i kolege iz magacina, tehničkih servisa, naše izvođače. Zatim kolege iz HSE-a, skelare, električare i inženjere, procesno osoblje…To su naše kolege koje su bile sa nama sve vreme ovog posla, kaže Jadranka i zaključuje – Ovo je za nas bilo jedno veliko iskustvo, i test, koji smo uspešno prošli. Pokazali smo da smo svi kao jedan kada je to potrebno i da smo spremni za sve izazove. Specifičnost ovog posla jeste da su ga vodile koleginice, ali pod direktnom i svakodnevnom kontrolom glavnog tehnologa Bloka „Prerada“ Aleksandra Đermanovića.

Zadovoljstvo realizovanim projektom iskazao je i Vladimir Gagić, direktor Bloka Prerada kompanije NIS.

„Zahvaljujem koleginicama i svim ostalim zaposlenima koji su učestvovali u zahtevnom procesu zamene katalizatora, a ujedno želim da uputim i zahvalnost svim zaposlenima u Rafineriji nafte Pančevo koji su tokom obustave rada pogona predano radili na realizaciji operativnih zadataka. Zahvaljujući njihovom angažovanju, timskom radu i profesionalizmu, složeni proces ponovnog startovanja rafinerije realizovan je bezbedno i u planiranim rokovima. Ovakvi projekti pokazuju snagu rafineraca koji svakodnevno doprinose pouzdanom i sigurnom radu rafinerije, a samim tim i energetskoj stabilnosti naše države“, izjavio je Gagić.

