Havarija na vodovodnoj mreži: Bez vode ostala Vojvođanska ulica

Počela isplata: Na računu od 26.000 do 60.000 dinara
Zbog havarije na vodovodnoj mreži bez vode je u 10 sati ostala Vojvođanska ulica od Bačvanske do Sremske ulice.
Sanacija havarije je u toku a vode neće biti do završetka radova na vodovodnoj mreži.
(Pančevac)
AUD
70.45 RSD
BAM
60.01 RSD
CAD
72.83 RSD
CHF
128.22 RSD
EUR
117.37 RSD
GBP
134.69 RSD
SEK
11.12 RSD
USD
98.90 RSD
„Da li mogu da upišem svoje ime naknadno i na mađarskom pravopisu u matične knjige?”, pitala je Aranka I.
