Servisne informacije

Havarija na vodovodnoj mreži: Bez vode ostala Vojvođanska ulica

10:30

13.02.2026

Podeli vest:

Foto: Pixabay

Zbog havarije na vodovodnoj mreži bez vode je u 10 sati ostala Vojvođanska ulica od Bačvanske do Sremske ulice.

Sanacija havarije je u toku a vode neće biti do završetka radova na vodovodnoj mreži.

(Pančevac)

 

 

 

Tagovi

havarija na vodovodnoj mrezi isključenje vode JKP Vodovod i kanalizacija Pančevo voda

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.