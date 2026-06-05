FELJTON: Hronologija bombardovanja Pančeva 1999. (5)

Početkom aprila 1999. utvrđivala se šteta u krhotinama fabrike aviona „Lola Utva”, počeli su da se dele bonovi – a samo što nije počelo doba gađanja južne hemijske zone...

2. april – petak

Fabriku aviona „Lola Utva”, skoro sasvim razrušenu, posetio je Luka Mitrović, ministar za industriju u Vladi Srbije, koji je tada izjavio da NATO zlikovci ne biraju ciljeve jer su bombardovanje počeli upravo gađanjem ove fabrike koja proizvodi samo poljoprivredne avione, kao da i ćemo račun za ogromnu štetu „ispostaviti fašističkim snagama NATO-a, koji će se raspasti pre nego što plate svu pričinjenu štetu”.

U gradu su radila već tri vrtića. Dežurstvo je još prve nedelje bombardovanja uveo vrtić „Ljiljan” u Miloša Trebinjca. Vaspitačice su rekle da su roditelji koji dovode decu uglavnom taksisti, vojna lica ili zdravstveni radnici. Do kraja ove druge nedelje počeli su da rade i vrtić „Slavuj” na Kotežu i „Čuperak” na Strelištu.

Dva preprodavca cigareta je opštinski organ za prekršaje kaznio najvećim mogućim novčanim kaznama u visini od 5.000 dinara. Kazne su odmah plaćene.

Samostalna zanatska radnja „Zrno” vlasnika Petra Jokovića je u toku nedelje građanima podelila 24.000 jednodnevnih tovnih pilića.

3. april – subota

Počela je podela bonova za benzin pošto se već valjao u kanisterima oko pijace, pored puteva i po dvorištima. RTV Pančevo nije bilo na spisku potrebnih za funkcionisanje građana, ali su svojoj medijskoj kući opštinski čelnici pomagali da nabavi benzin. Verovali su bar neki da je bolje da novinari i snimatelji stignu na teren da bi izvestili građane o tome šta se stvarno dešava – jer informisani građanin najbolje brani svoju domovinu. Zato će i kada bude počelo bombardovanje južne hemijske zone ekipe RTV Pančevo uspevati da stignu na lice mesta i kroz sporedne ulice u Vojlovici, po mrklim noćima, između neba sa kojeg je ponovo mogao stići neki projektil i zemlje na kojoj su ih u Spoljnostarčevačkoj ulici čekale zasede balkanskih špijuna iz nekih medija, a ponekad i policija.

O tome da je bilo namere da neke od novinara RTV Pančevo čak i hapse, malo se i danas priča. Sa optužbom da je navodno snimak neba na TV Pančevo otkrio protivavionske položaje naše vojske. Na sreću, neko do gore je ipak shvatio da NATO-u da bi utvrdio gde su ti položaji uopšte ne treba snimak TV Pančevo. Upitan da to objasni u neformalnom razgovoru nakon bombardovanja jedan visoko pozicionirani oficir iz Pančeva je samo rekao: „Izgleda da se ineko sapleo preko ograde sam, pa rešio da za to optuži vas. Ništa više ne mogu reći”.

(U sledećem nastavku o danu kada je počelo gađanje južne hemijske zone u Pančevu što će doneti i prve žrtve u Pančevu.)

(Pančevac / Nevena Simendić)

Feljton: Hronologija bombardovanja Pančeva (1)

FELJTON: Hronologija bombardovanja Pančeva (2)

FELJTON: Hronologija bombardovanja Pančeva (3)

FELJTON: Hronologija bombardovanja Pančeva (4)