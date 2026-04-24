FELJTON: Hronologija bombardovanja Pančeva (2)

25. mart 1999 – četvrtak

– Oko četiri sata ujutru ponovo je gađana Fabrika „Lola Utva”, posle čega je izbio požar u još jednom pogonu.

– U jutarnjim satima grad je prekrio miris amonijaka iz „Azotare” koji je ispuštan preko dimnjaka ove fabrike.

– U prodavnicama se nije mogao naći hleb, a u 9.38 ponovo su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost. Sve radnje i javne institucije su bile zatvorene. Radili su samo oni koji su morali, a neprestano i novinari RTV Pančevo.

– Autobusi su nakon oglašavanja sirene za prestanak opasnosti vozili „po potrebi” – kad ima putnika. Ispred benzinskih pumpi formirali su se redovi.

– Radnici s gradilišta na uglu Karađorđeve i Zmaj Jovine nisu prekidali rad za vreme opasnosti – da li pod prinudom ili ne, o tome nisu smeli da govore pred novinarima.

– Gradom se pronela vest da je Rumunija odbila da primi vagone-cisterne koji su se nalazili na železničkoj stanici „Aerodrom”, te je kompozicija odvučena do Banatskog Novog Sela. Ta tvrdnja nikada nije potvrđena. Čelnici grada uputili su pismo rukovodiocima tri hemijske fabrike sa zahtevom da ih obaveste o stanju uskladištenih sirovina i o planovima zaštite.

– Naređeno je potpuno zamračenje grada. Gorelo je samo zaboravljeno svetlo u prodavnici „Beko” u centru grada, na uglu Štrosmajerove i Ulice Dimitrija Tucovića, gde se danas nalazi Galerija savremene umetnosti. Televiziji Pančevo je upućena poruka da sa ekrana skine kadar sa „Utve”, ali posle kraće bitke i prebacivanja kamere na suprotni prozor prema „južnoj hemijskoj zoni” što je izazvalo paniku među građanima jer su pomislili da će uslediti gađanje tog dela grada, rukovodstvo TV Pančevo je dobilo dozvolu da zadrži kadar na „Utvi”, „ali izdalje”.

– Razbijen je izlog poslastičarnice „Pelivan” u Dolovu i pekare „Partizan” u Ulici Moše Pijade u Pančevu.

26. mart 1999 – petak

– U prodavnice je stiglo više hleba jer je pančevačka „Pekara” povećala proizvodnju. Određeni su prioriteti u snabdevanju gorivom.

– Formiran je Okružni štab civilne zaštite, kojim je komandovao Zoran Nikolić, načelnik okruga i kadar SPS-a.

– Vazdušna opasnost je trajala po nekoliko sati i u toku prepodneva i u toku popodneva.

– U večernjim satima u paramparčad je razbijen izlog „Pelivana” na uglu tada Ulice JNA, danas Vojvode Radomira Putnika, i Žarka Zrenjanina i vandalizovana je prodavnica kora u Žarka Zrenjanina broj 6. Nikada nije objavljeno da li su počinioci traženi i pronađeni. Iako je većina građana Pančeva osudila ovaj kriminalni čin, „Pelivan” je nakon bombardovanja zauvek napustio grad.

– Skoro pred ponoć nad Pančevom je odjeknulo deset detonacija. Zvanično je rečeno da je pogođeno područje „jugozapadno” od grada, a nezvanično ceo Kotež 2 je gledao uživo prenos eksplozija oko kasarne „5.000”.

27. mart 1999 – subota

– Pijaca je radila bez mnogo kupaca i prodavaca.

– Poslovodstva „Petrohemije” i Rafinerije nafte su u odgovoru opštinskim čelnicima tvrdili da su zalihe opasnih materija smanjene na minimum i da životi Pančevaca ne bi bili u opasnosti ukoliko bi ove fabrike bile na meti NATO-a.

– Oko 20.45 ponovo je gađana Fabrika aviona „Lola Utva”. Izbio je požar u kom su dodatno uništena postrojenja, avioni i hale. Oštećene su i okolne kuće.

– Vazdušna opasnost trajala je do ranih jutarnjih sati.

28. mart 1999 – nedelja

– Vazdušna opasnost je nekoliko puta oglašavana i prekidana.

– Okružni štab civilne zaštite je u jutarnjim satima dao naredbu vlasnicima ugostiteljskih objekata i radnji da ugase svetla tokom noći. Ali uveče stigla je suprotna naredba, da grad ima biti osvetljen. Nikada nije saopšteno kome je palo na pamet da zamračuje grad u toku nekoliko dana i pored toga što je od toga moglo biti više štete nego koristi. Govorkalo se da je čak bolje da se vidi gde su civilni ciljevi, kao i da za navođenje raketa nije bitno ulično svetlo ili rasveta u izlozima, a činjenica je da je usled mrklog mraka povećan broj pljački u gradu. Još prve večeri uredništvu TV Pančeva je iz Okružnog štaba takođe naređeno da iz kadara ukloni, posle „Lola Utve”, i nesrećni „Beko”, gde je i dalje gorelo svetlo.

Nastaviće se.

(Pančevac / Nevena Simendić)

Feljton: Hronologija bombardovanja Pančeva (1)