FELJTON: Hronologija bombardovanja Pančeva (4)

Pančevo od 30. marta do 1. aprila 1999 – u nastojanju da se dalje živi ali pogleda uprtog u južnu hemijsku zonu

30. mart – utorak

Samo šest dana posle početka bombardovanja grad je polako počeo da se vraća u normalu, ako je to uopšte bilo moguće. Dežurni u javnim službama su radili tokom dana, a na trafike su nahrlili građani čim su čuli da su stigle cigarete. Negde je kupovina ograničena na boks, a negde i na nekoliko kutija.

RTV Pančevo će ubrzo organizovati akciju „Pušike za vojnike” koja je vrlo dobro primljena u građanstvu pa je jedna prostorija Radio Pančeva ubrzo bila prepuna cigareta. Bio je to način da se izrazi solidarnost s našim momcima i malo starijima koji su bili na vojnim položajima oko Pančeva. Inače, nijedna cigareta nije smela da fali na Radio Pančevu inače bi počinilac prošao kao vojnik koji je ukrao šljivu iz seljačke bašte kod Stepe Stepanovića.

Katolička i Reformatska crkva u Pančevu takođe su počele da drže molitve za mir.

Detonacije su se čule tokom noći, ali su dolazile južno preko Dunava.

31. mart – sreda

Prošlo je nedelju dana od početka bombardovanja. I oni koji su mislili da će se sve okončati za nekoliko dana počeli su da se pribojavaju da će rat na tlu Srbije potrajati malo duže.

Na platou ispred opštine u 12 sati je održan koncert „Mi nismo nevidljivi”, na kojem se Pančevcima obratio gradonačelnik Beograda Vojislav Mihajlović, inače član Srpskog pokreta obnove, koji je na početku bombardovanja, do 28. aprila, učestvovao u Saveznoj vladi SRJ.

Plivački klub „Dinamo” je održao prvi trening posle početka bombardovanja. U prilično hladnoj vodi plivali su Mladen Žunić, Igor Kaluđerski, Igor Kiš, Jelena i Miloš Spasić, Ivan Grgić, Dami i Zlatan Hamzić i Dušan Mišić.

Glasina se pronela gradom – biće gađana zgrada SUP-a u tadašnjoj Ulici Paje Marganovića, sada Ulici Miloša Obrenovića. Građani iz susednih kuća i zgrada su potražili utočište kod prijatelja i rodbine u drugim delovima grada. Glasine ili ne – iselili su se i policajci. Meta je trebalo da bude i zgrada Nove pošte. Do kraja bombardovanja ova dva objekta nisu gađana, ali je ispred upravne zgrade Opšte bolnice kasnije pao „projektil”, ili pre će biti deo nekog pogođenog projektila.

1. april – četvrtak

Vazdušna opasnost trajala je sve do jutra. A u toku prepodneva u Gradskoj biblioteci je održan književni matine. Neki građani su se međusobno bodrili na još jednom koncertu „Mi nismo nevidljivi”, održanom u podne ispred zgrade opštine, na kom su nastupili Tamburaški orkestar Radio Pančeva, Miroslav Ilić, Snežana Babić i još neki folk pevači.

U toku popodneva vazdušna opasnost je trajala sat vremena, a potom je ponovo oglašena u večernjim satima.

(Pančevac / Nevena Simendić)

Feljton: Hronologija bombardovanja Pančeva (1)

FELJTON: Hronologija bombardovanja Pančeva (2)

FELJTON: Hronologija bombardovanja Pančeva (2)