Ivanov: Okončan projekat obnove predškolske učionice i vrtića

U Ivanovu je zvanično zaokružen još jedan segment programa razvojne pomoći Republike Bugarske i to uz prisustvo predstavnika ambasade te susedne zemlje.

Potpisivanjem završnog protokola formalno je okončan projekat rekonstrukcije i proširenja predškolske učionice i vrtića pri Osnovnoj školi „Moša Pijade“, vredan 25.332,76 evra.

Dokument je u ime bugarske strane potpisao ambasador Republike Bugarske u Srbiji Angel Angelov, koji je sa saradnicima i suprugom obišao obnovljene prostorije pomenute obrazovne ustanove.

Tokom susreta uvaženom gostu je direktorka ivanovačke škole Sanja Simić Mijatović predstavila rezultati projekta, ali i svakodnevni rad ove ustanove koju pohađa 74 učenika od prvog do osmog razreda.

U okviru škole funkcioniše i predškolska grupa sa tridesetak mališana, za koje su upravo završeni radovi obezbedili kvalitetnije i savremenije uslove za boravak i rad.

Posebna pažnja tokom razgovora posvećena je nastavi bugarskog jezika, koja se organizuje u školi i predstavlja važan segment očuvanja kulturnog i jezičkog identiteta dela stanovništva bugarskog porekla koje živi u Ivanovu.

Delegacija je obišla i izdvojeni objekat namenjen učenicima nižih razreda, koji je renoviran 2022. godine, takođe zahvaljujući finansijskoj podršci Republike Bugarske.

Poseta je nastavljena u lokalnom Domu kulture „Žarko Zrenjanin“, čiji je direktor Marko Guran predstavio rezultate još jednog projekta finansiranog iz bugarskog Programa razvojne pomoći.

Reč je o ugradnji sistema za grejanje i hlađenje u centralnoj sali Doma kulture, za šta je izdvojeno 21.861,87 evra.

Kako je istaknuto tokom sastanka, u prethodnim godinama uz podršku Bugarske realizovano je više značajnih ulaganja u kulturnu infrastrukturu Ivanova.

Među njima su rekonstrukcija velike sale Doma kulture, obnova biblioteke, kao i uređenje kabineta namenjenog nastavi bugarskog jezika.

Sagovornici su ocenili da dosadašnji rezultati predstavljaju dobar temelj za nastavak saradnje, a razgovaralo se i o mogućnostima pokretanja novih projekata koji bi dodatno unapredili uslove za obrazovanje, kulturu i društveni život u selu.

(Pančevac/J. Filipović)

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