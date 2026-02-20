IVANOVO: Međunarodni dan maternjeg jezika održan po 18. put

Međunarodni dan maternjeg jezika održan je danas po 18. put u ivanovačkom Domu kulture, u organizaciji te ustanove, kao i uz podršku Osnovne škole „Moša Pijade“, Mesne zajednice Ivanovo, Udruženja banatatskih Bugara „Ivanovo Banat“, MKUD-a „Bonaz Šandor“ i Evroreginalnog centra „In medijas res“.

Po tradiciji, događaj je otvoren intoniranjem himne Srbije, a potom se prisutnima obratila direktorka ivanovačke osnovne škole Sanja Simić Mijatović, koja je i svečano otvorila manifestaciju.

Usledio je nastup mladog Mateje Gurana, koji je izveo pesmu „Pozdrav iz Ivanova“ i izazvao istinsko oduševljenje publike.

Nakon toga se kroz priču, recital, igru i pesmu predstavilo desetak nacionalnih zajednica.

Najpre su nastupili članovi folklorne sekcije glogonjskog Doma kulture, koji su izveli bugarske igre.

Potom su žene iz domaćeg Mađarskog kulturno-umetničko društva „Bonaz Šandor“ otpevale splet mađarskih pesama.

Usledio je furiozni i veoma kvalitetan nastup članova KUD-a „Stanko Paunović NIS-RNP“.

A onda su se ređale tačke na romskom, rusinskom, makedonskom, rumunskom, grčkom, zaključno sa banatsko-bugarskim palćenskim jezikom.

Posebno upečatljiv bio je nastup učenika ivanovačke OŠ „Moša Pijade“.

(Opširnije u narednom štampanom izdanju „Pančevca“)

(Pančevac/J. Filipović)

