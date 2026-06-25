Italijansko tužilaštvo bez dokaza za optužnice u slučaju „Sarajevo safari“

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Republike Srbije Arno Gujon reagovao je danas na informaciju koju je objavio Rojters, da italijansko tužilaštvo nema dokaza za podizanje optužnice u slučaju takozvanog „Sarajevo safarija“, priče o navodnom plaćenom snajperskom pucanju na civile u Sarajevu.

„Od trenutka kada je priča o tzv. „Sarajevo safariju“ plasirana u međunarodnim medijima i iskorišćena za optužbe na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića, upozoravali smo međunarodnu javnost na to da se radi o narativu bez ijednog materijalnog, pravno valjanog ili institucionalno potvrđenog dokaza.

Zato smo objavili video na engleskom jeziku kako bi međunarodnoj javnosti predstavili činjenice koje su u velikoj meri bile prećutane i ukazali na to da je reč o političkoj instrumentalizaciji ratnih tema i oživljavanju antisrpske propagande.

U videu je ukazano na to da su sve tvrdnje zasnovane na anonimnim i neproverenim svedočenjima, bez dokumentacije, fotografija, identiteta navodnih učesnika ili bilo kakvih proverljivih dokaza.

Rojters je sada objavio da italijansko tužilaštvo nema dokaza za podizanje optužnice u ovom slučaju.

Bilo je važno da se ova priča blagovremeno demaskira, jer je njen cilj bio da se, kroz napad na predsednika Srbije, optuži ceo srpski narod kao kolektivni krivac za ratove i ratne zločine 90-tih godina. Upravo zato smo na ove optužbe odgovorili činjenicama, a ne ćutanjem.

Poštovanje prema svim žrtvama ratova podrazumeva i odgovornost da se ne plasiraju teške optužbe bez dokaza. Istina se ne brani propagandom, već činjenicama.

Odgovorno novinarstvo i ozbiljne institucije moraju da počivaju na proverljivim dokazima, a ne na anonimnim tvrdnjama i medijskim konstrukcijama. Samo tako možemo graditi trajni mir i međusobno poverenje u regionu, što je i zvanična politika države Srbije“, navodi se u saopštenju Gujona.

(Pančevac)