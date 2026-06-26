NIS podneo novi zahtev za licencu za operativni rad

NIS je Ministarstvu finansija SAD podneo novi zahtev za licencu za operativni rad. Postojeća licenca za operativni rad ističe 1. jula.

Postojeća licenca za operativni rad Naftnoj industriji Srbije ističe 1. jula. Tom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada odnosno prerada sirove nafte.

Podsetimo i da je američka administracija licencu za pregovore „Gaspromnjeftu“ i MOL-u o prodaji ruskog većinskog vlasništva u kompaniji takođe produžila samo na 15 dana i da ta dozvola ističe takođe 1. jula, saznaje RTS.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potpisala je u 16. juna Ugovor između akcionara sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem Naftnom industrijom Srbije, koji će stupiti na snagu ako MOL i „Gaspromnjeft“ postignu dogovor i to odobri američki OFAK.

(RTS)