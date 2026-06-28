Kreće eliminaciona faza: Poznati svi parovi nokaut faze Svetskog prvenstva

Raspletom trećeg kola Grupe J na Svetskom prvenstvu u fudbalu kompletirana je lista svih 32 učesnika nokaut faze, čime je i zvanično poznat kompletan kostur šesnaestine finala. Poslednje dileme otklonjene su dramatičnim završnicama u grupnoj fazi, a sada je jasno kada i kako kreće borba za trofej u eliminacionom delu turnira.

Nokaut faza donosi niz atraktivnih duela već od samog starta, uz nekoliko pravih fudbalskih klasika i potencijalnih iznenađenja, dok se favoriti nalaze raspoređeni kroz oba dela žreba u borbi za put ka finalu.

Posebnu pažnju već na startu privlače okršaji evropskih i južnoameričkih selekcija, ali i potencijalni “skriveni derbiji” u kojima autsajderi imaju priliku da poremete planove favorita. Dueli poput Španije i Austrije, kao i Portugala i Hrvatske, već sada se izdvajaju kao mečevi visokog rizika, gde nijanse mogu odlučiti put u osminu finala.

Prvi meč šesnaestine finala igra se između Južne Afrike i Kanade (21.00), dok već 29. juna u 19.00 časova program donosi jedan od najzanimljivijih okršaja – Brazil protiv Japana, duel u kojem se “karioke” očekuju u ulozi favorita, ali protiv disciplinovanog i brzog rivala iz Azije koji ume da iznenadi.

Istog dana kasnije, od 22.30, na teren izlaze Nemačka i Paragvaj u sudaru evropske discipline i južnoameričke borbenosti. Posebnu pažnju u narednim danima privlači i duel SAD i Bosne i Hercegovine, zakazan za 1. jul od 20.00 časova, gde domaćin turnira ulazi kao favorit, ali Bosanci dolaze rasterećeni i sa jasnim ciljem da pokušaju da naprave jedno od većih iznenađenja ove runde i produže svoj istorijski pohod na Mundijalu.

Kompletan raspored 1/16 finala Svetkog prvenstva u fudbalu:

1. Južna Afrika – Kanada 21 h

2. Brazil – Japan 29.6. – 19 h

3. Nemačka – Paragvaj 29.6. – 22.30h

4. Holandija – Maroko 30.6. – 03.00 h

5. Obala Slonovače – Norveška 30.6. 19 h

6. Francuska – Švedska 30.6. 22 h

7. Meksiko – Ekvador 1. 7. 03.00h

8. Engleska – Demokratska Republika Kongo 1.7. 18 h

9. Belgija – Senegal 22h

10. SAD – Bosna i Hercegovina 2. 7. 02.00 h

11. Španija – Austrija 2.7. 21 h

12. Portugal – Hrvatska 3.7. – 01.00 h

13. Švajcarska – Alžir 3.7. – 05.00 h

14. Australija – Egipat 3.7. 20 h

15. Argentina – Zelenortska ostrva 4.7. 00:00 h

16. Kolumbija – Gana 4.7. 03.30 h

(Telegraf)