Remi Železničara bez golova sa ekipom Mladosti

Fudbaleri Železničara remizirali su sa ekipom Mladosti iz Lučana rezultatom 0:0 u meču 3. kola Superlige Srbije.

Železničar je od prvog minuta uspostavio kontrolu u posedu i praktično sve vreme držao loptu u svojim nogama, dok su se gosti organizovano branili na svojoj polovini i šansu tražili iz kontra napada.

Uvodnih dvadesetak minuta igre nisu doneli konkretne šanse, a onda je domaći tim u kratkom vremenskom periodu iskreirao dve.

Trener Železničara Radomir Koković sumirao je utiske posle remija sa ekipom Mladosti iz Lučana u trećem kolu Superlige Srbije – 0:0. – Čestitke Lučanima na osvojenom bodu. Mi smo odigrali solidnu utakmicu, bili u punoj kontroli, što smo i očekivali. U 90 minuta smo stvorili dovoljno šansi da pobedimo utakmicu, međutim, lopta nije htela u gol. Mladost sa jasnom idejom da stoji nisko, da nas ugrožava iz tranzicije. Njihovo opredeljenje je bilo da osvoje bod i nisu birali sredstva da to urade. Neke stvari su u našoj ligi dozvoljene, ali šta da radimo – istakao je Koković. Uprkos tome što je pobeda izostala, strateg Pančevaca nije potpuno nezadovoljan. – Mogu da budem delimično zadovoljan kako smo izgledali, falilo je malo strpljenja u zadnjoj trećini, ekstra pas… To nas je sprečilo da budemo još opasniji i stvorimo još koju šansu. Gledamo da se oporavimo što pre, imali smo jedan dan da spremimo utakmicu. Kad uzmemo to u obzir, nemam šta da zamerim momcima.

Stopostotnu je imao Dejvid Ankej u 27. minutu. Posle greške odbrane Mladosti na sredini terena, stigao je do lopte i u punom teku izbio sam pred golmana Stamenkovića – gađao je dalji ugao, ali je lopta otišla malo pored stative. Samo dva minuta kasnije, Aleksa Kuljanin se našao u prilici, tukao je sa 17-18 metara blizu gola.

Do poluvremena je viđena ista slika na terenu, da bi neposredno pred odlazak na odmor gostima zapretio i štoper Abdul Savadogo. Sa 20 metara je raspalio po lotpi i naterao Stamenkovića da paradokm spreči pogodak.

Na startu drugog dela Mladost je prvi put bila opasna po gol Železničara. Posle pokušaja Merija, do lopte je u šesnaestercu došao Todosijević i iskosa sa leve strane pogodio spoljni deo mreže.

Ubrzo je pančevački tim ponovo uspostavio dominaciju i konstantno napadao.

Trener Radomir Koković je izmenama uneo svežinu u tim, a upravo su rezervisti nizali prilike za gol do kraja utakmice.

Najpre je Davorin Tošić šutirao malo pored gola sa petnaestak metara, potom se udarac Nikole Jovanović u dalji ugao krajnjim naporom zaustavio Stamenković, da bi u 73. minutu nogama zaustavio šut Kvakua Karikarija sa nekoliko metara.

Ponovo je, u 80. minutu, Jovanović mogao do pogotka, ali je još jedna stopostotna prilika prokockana zahvaljujući intervenciji golmana Lučanaca.

Na kraju je utakmica završena bez golova, a u dubokoj nadoknadi je Zoran Popović sjajnom reakcijom sprečio rivala da dođe do pogotka.

Železničar u sledećem kolu gostuje OFK Beogradu devetog avgusta.

(Pačevac)