Silvester Džasper zvanično napustio Železničar

Doskorašnji fudbaler Železničara Silvester Džasper od danas je i zvanično novi igrač Standarda iz Liježa, jednog od najpoznatijih i najtrofejnijih belgijskih klubova, višestrukog šampiona te države, saopštio je FK Železničar.

Transfer u Standard realizovan je za obeštećenje od 1,5 miliona evra, uz ugovorene bonuse, dok je FK Železničar zadržao i 20 odsto od narednog transfera igrača.

Džasper je u FK Železničar Pančevo stigao u sezoni 2025/26, a za kratko vreme afirmisao se kao jedan od ključnih igrača ekipe.

Tokom boravka u Pančevu zabeležio je sedam golova i sedam asistencija, ostavivši značajan trag u plavo-belom dresu.

FK Železničar zahvaljuje Džasperu na profesionalnom odnosu, zalaganju i doprinosu koji je dao klubu, uz želje za mnogo uspeha u nastavku karijere.

(FK Železničar)