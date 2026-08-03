Pred meč sa Lučanima: Sudar dva različita koncepta

Utakmica je na programu danas od 21 sat na SC Mladost u Pančevu. Ulaz na istočnu tribinu za meč je besplatan.

Fudbaleri Železničara odradili su poslednji trening pred meč sa ekipom Mladosti iz Lučana u okviru trećeg kola Superlige Srbije.Utakmica je na programu danas od 21 sat na SC Mladost u Pančevu. Ulaz na istočnu tribinu za meč je besplatan.

Nakon evropskog dvomeča sa portugalskom Bragom, šef stručnog štaba Radomir Koković ističe da je najvažnije da ekipa iskustvo iz evropskih utakmica iskoristi kao dodatni motiv za dalji napredak.

– Za nas je evropski put završen i vreme je da se vratimo u realnost koja se zove Superliga Srbije. Iskreno se nadam da će ovaj dvomeč sa Bragom poslužiti kao referenca za naš rast i da će momci, ali i mi u stručnom štabu, što pre procesuirati ovo iskustvo, usvojiti neke stvari i načiniti nas boljima. Jako je bitno da što pre, pre svega psihološki, stavimo ovo što je bilo u Evropi iza sebe i da se okrenemo izazovima u domaćem šampionatu – počeo je Koković izlaganje na konferenciji za medije.

Potom se osvrnuo na duel sa rivalom iz Lučana:

– Mi imamo jako mlad tim i nadam se da nećemo imati oscilacije koje su karakteristične za mlade ekipe. U goste nam dolazi Mladost, najiskusnija ekipa u Superligi, sa puno igrača koji imaju mnogo ozbiljnih sezona u nogama i koji su na nivou Srbije odigrali mnogo ovakvih utakmica. To je sudar dva različita koncepta – najiskusniji tim protiv najmlađeg tima. Mislim da će ključ biti naš oporavak, kako fizički, tako i mentalni. Juče smo radili oporavak, bukvalno imamo jedan dan da spremimo utakmicu, a to će biti danas.

Trener Železničara pozvao je navijače da pruže podršku ekipi u drugoj utakmici nove prvenstvene sezone na domaćem terenu.

– Želeo bih da iskoristim priliku da pozovemo navijače da dođu u što većem broju sutra. Znamo da je radni dan, ali utakmica se igra u terminu koji je prihvatljiv za ljude koji imaju obaveze tokom dana. Nadam se dobro popunjenim tribinama. Ovi momci to zaslužuju i mislim da je prava prilika da se napravi dobar ambijent u Pančevu i da nam publika da vetar u leđa u drugoj utakmici u sezoni.

Govoreći o mogućim rotacijama u timu nakon velikog fizičkog i mentalnog napora u evropskim utakmicama, Koković poručuje da će konačna odluka zavisiti od stanja igrača posle treninga. – Videćemo što se tiče rotacija. Videćemo kako će do danas izgledati trening. Verujem da su igrači koji su imali najveće opterećenje u Portugalu već spremni da igraju sutra. Koliko će biti rotacija i koliko izmena, videćemo, ali svakako ćemo izaći sa najjačim mogućim timom za sebe.

Koković je govorio i o novom-starom napadaču Karikariju, koji se vratio u redove Železničara.

– Nije tajna, Karikari je igrač koji je igrao kod nas prošle sezone i igrač koji poznaje sistem. Njegove karakteristike su nam poznate, njemu su poznati naši zahtevi i neće mu trebati puno vremena da se prilagodi našem stilu igre u taktičkom smislu. Međutim, u fizičkom smislu će to zahtevati malo više vremena. Mislim da je Karikari odigrao poslednju utakmicu za nas u junu i da je to bilo jako davno. Između toga se vratio u klub sa kog je bio na pozajmici, nije igrao pripremne utakmice u tom periodu, tako da će za njega sigurno biti potrebna određena adaptacija od nekoliko nedelja u fizičkom smislu. Koliko ćemo moći da ga koristimo već sutra, to je glavno pitanje. Nadam se da će moći da bude u konkurenciji za određenu minutažu, ali videćemo. Zavisi od same utakmice i mnogo faktora – zaključio je Koković.

(FK Železničar/S.L)