Pančevac optužen za neovlašćeno držanje opojnih droga

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo Osnovnom sudu u Pančevu optužnicu protiv D.D. (1972) iz Pančeva, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo Neovlašćeno držanje opojnih droga.

Okrivljenom se stavlja na teret da je 20.7.2023. godine, oko 14.55 časova, u Kačarevu, u porodičnoj kući, neovlašćeno držao u većoj količini opojnu drogu amfetamin, ukupne neto mase 150,56 grama, raspakovanu u više PVC kesica, koja je pronađena prilikom pretresa kuće.

Tužilaštvo ukazuje da je za krivično delo Neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246a stav 2 Krivičnog zakonika, zaprećena kazna zatvora u trajanju od tri do deset godina, što predstavlja nedvosmislenu poruku o strogosti kaznene politike i ozbiljnosti ovakvih krivičnih dela.

(Pančevac)