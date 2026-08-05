Čaušić o gašenju požara u Deliblatskoj peščari: Stiže i teška mehanizacije

Pomoćnik ministra i načelnik Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Luka Čaušić izjavio je večeras da se novi požar koji je oko 14 časova izbio u Deliblatskoj peščari, usled visokh temperatura i vetra, veoma brzo proširio na više od 300 hektara.

On je naveo da u gašenju požara trenutno učestvuje više od 80 pripadnika Sektora za vanredne situacije, dobrovoljnih vatrogasnih društava i „Vojvodinašuma“, dok su iz vazduha angažovana tri helikoptera MUP – Kamov Ka32, H215 Super Puma i H145.

„Očekujemo i dolazak teške mehanizacije za izradu protivpožarnih proseka, kako bismo zaustavili dalje širenje vatre“, rekao je Čaušić.

Dodao je da je požar izbio na oko kilometar od područja na kojem je 22. jula uspešno lokalizovan i ugašen veliki požar i istakao da je Sektor za vanredne situacije odmah uputio dodatne snage na teren.

Ponovo je apelovao na građane da ne pale vatru na otvorenom i da budu izuzetno oprezni tokom boravka u prirodi, imajući u vidu da se Srbija „i dalje suočava sa ekstremno visokim temperaturama i povećanim rizikom od izbijanja požara“.

„Danas smo na teritoriji sela Lučica kod Požarevca imali tragičan slučaj u kojem je jedno lice stradalo usled požara koji je samo izazvalo. To je najteža posledica neodgovornog ponašanja i zato još jednom pozivam sve građane na maksimalan oprez“, naveo je Čaušić.

(Beta)

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