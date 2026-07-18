Pančevačka pijaca: i voće i vočna zimnica nikad jeftiniji

I ako ne uspe, nije šteta – tako nam je rekla jedna Pančevka na Zelenoj pijaci koja je kupovala kajsije kako bi skuvala pekmez. Na gajbu kilo košta i 80 dinara, malo kvalitetnije 100, a na biranje 150 dinara.

Za 720 ml pekmeza potrebno je najviše kila i 200 grama kajsija i još oko 300 grama šećera, pa računica pokazuje da tegla, ona obična, ali ipak mnogo veća nego u prodavnici, u domaćoj radinosti košta svega 130 dinara. Doduše, možda je konačna cena i 150 dinara jer treba potrošiti i još nešto struje, što za kuvanje pekmeza što za pasterizaciju tegli.

– Kvalitet je neuporediv. Prošle godine ga nisam pravila jer kajsije, ne da su bile skupe, nego ih nije ni bilo. Ostala mi je jedna tegla od pretprošle godine i trajala je do ove jer sam je ostavila u frižideru. Kada sam je otvorila cela kuhinja je zamirisala, a o ukusu da ne pričam. Onaj kupovni kao da nije od kajsija. Iako me svi kritikuju, ja koristim želatin za kuvanje džema. Stavim malo manju količinu nego što je na kesici, pa ne ispadne kao želatin, ali ga zato malo duže kuvam nego što oni kažu. Ali ne tako dugo da potamni i izgubi ukus i miris – objasnila nam je tehnologiju pravljenja svog pekmeza Silvija.

A na pitanje kako joj ostane ipak svetao i bez dodataka za brzo zgušnjavanje, Slađa koja za svojom tezgom prodaje gotov pekmez od kajsija, samo je rekla: „Lepo. Staviš kajsije i šećer i kuvaš dok pekmez ne bude gotov”.

Kod nje su ipak pravi hit domaći sirupi. Litar košta 700 dinara a treba ga razrediti sa tri a najviše dve litre vode. Ispada da prirodni sok od voća ili lekovitih trava tako košta i manje od 250 dinara. Najnoviji sirup je napravila od mešavine zove, limuna i pomorandže, a na izboru su i breskva, višnja, zova, limeta i nana, kopriva i matičnjak, kajsija…

A šok cenom se može nazvati ovogodišnja cena borovnica. Početkom nedelje kilogram se mogao kupiti i za 200, ali i poskupljenje do 300 dinara, koje smo zabeleželi u toku jučerašnjeg dana, nije veliko za ovu vrstu, uglavnom skupocenog, voća. Zato su ove sedmice pojeftinile kupine, cena im je sa 500 pala na 300 dinara.

Prilika je zato da se i od ovih vrsta voća, koje se prethodnih godina kupovalo samo na kutijicu, napravi neka zaliha za zimu –pekmez, džem, slatko, a može i liker.

(Pančevac)

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