Pančevo: Železničar večeras protiv Radničkog iz Niša, ulaz besplatan!

Fudbaleri Železničara večeras od 20 časova na stadionu SRC „Mladost“ otvaraju novu sezonu Superlige Srbije duelom protiv niškog Radničkog. Šef stručnog štaba pančevačkog superligaša Radomir Koković poručio je pred premijeru prvenstva da njegova ekipa sa velikim optimizmom ulazi u novu takmičarsku godinu, spremna da opravda kvalitet izgrađen tokom letnjih priprema.

Koković skenirao Nišlije: Ključ je odgovoriti na agresiju i visok ritam

Strateg Pančevaca svestan je da ekipu na samom startu očekuje izuzetno zahtevan rival poznat po intenzivnom stilu igre.

– Na premijeri nam dolazi ekipa Radničkog iz Niša, čija je osnovna karakteristika igra u visokom ritmu, visokom intenzitetu i sa ogromnom energijom. Na nama je da u najmanju ruku izjednačimo njihovu energiju i pristup utakmici, da budemo podjednako agresivni i da radimo stvari koje smo uvežbavali – istakao je Koković.

Sjajna forma i najjači sastav na startu prvenstva

Osvrćući se na pripremni period u Sloveniji, šef struke „Dizelke“ naglasio je da tim beleži konstantan rast forme i uigranosti. Dodatni vetar u leđa Pančevcima daje i odličan zdravstveni bilten unutar ekipe.

Spremni za start: Nekoliko igrača uspešno sanira lakše povrede, pa će Železničar istrčati na teren u najjačem sastavu.

Nova pojačanja: Proces adaptacije novih fudbalera teče po planu, a stručni štab je izuzetno zadovoljan njihovim napretkom i uklapanjem u sistem igre.

Besplatan ulaz za navijače

Utakmica prvog kola između Železničara i Radničkog igra se večeras (petak, 17. jul) sa početkom u 20 časova, a uprava kluba je odlučila da obraduje domaće ljubitelje fudbala – ulaz na istočnu tribinu stadiona SRC „Mladost“ biće potpuno besplatan.