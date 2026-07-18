Kako do Bele stene iz Pančeva

Ide se starim putem za Beograd do Malog raja…

, zatim još sto metara, pa se iza autobuske stanice skrene levo na zemljani put, sledi podvožnjak i još koja stotina metara do Dunava, do kafanice „Tri daske”.

Tu čeka čamac ze prevoz preko puta – do Bele stene. Mesta za parkiranje ima dosta.

Tako ukratko glasi smernica za stizanje do kupališta koje je Pančevcima dostupno i za odlazak i za povratak u toku jednog dana. Nije složeno, ali i navigacija može da pomogne ako se ukuca naziv naselja Čapljin koje se nalazi s ove strane reke.

Cena povratne karte je 300 dinara a čamci voze od pola osam ujutru do pola osam uveče.

– Posle toga na Forkontumcu, to jest Beloj steni kako su je nazvali Beograđani, nastupa mir. Ovo nije mesto za noćne provode jer samo još treba pijani gosti da nam ispadaju iz čamaca. Ovde se traži priroda, mir, miris vode, može da se skuva ili kupi i riblja čorba… Naravno, možda bi bilo dobro da se naprave neki sadržaji jer odna bi možda imali i više gostiju. I ja planiram već dugo da renoviram staro Utvino odmaralište koje sam kupio, ali za to treba dosta novca koji posle toga treba i povratiti. Trenutno se u jednoj kući može iznajmiti smeštaj od pet soba sa ležajem za 25 evra dnevno – objasnio nam je Slobodan Ljubobratović, poznat u pančevačkoj javnosti kao Ljuba komunalac, jedan od glavnih čamdžija prevoznika u njegovoj kafanici koja nas je sačekala taman preko puta, kada smo prešli Dunav.

Nekada davno do Bele stene se od Pančeva stizalo i organizovano pomoću hidrobusa. Jedno vreme, ne tako davno, na ovoj ruti saobraćao je i pančevački katamaran, ali se ispostavilo da mu zarad bezbednosti putnika nedostaju neke osobine. Ipak, i od grada se trenutno tamo može stići bar petkom, subotom i nedeljom. Čamac Branka Čorbića, koji takođe ima nadimak po kojem se mnogo više prepoznaje jer ga svi znaju kao Musu, vozi do Bele stene sa splava kod Fadila koji se nalazi s leve strane splava „Kakadu”, ispod velikog stepeništa kod Silosa. Kreće u periodu između osam i devet ujutru a povratak je oko osam uveče. Za dogovor telefon je 064/1116864. Cena povratne karte je 500 dinara. Ko se mao potrudi, možda će naći nekoga za povratak i pre večernjih sati.

A kad se pristane, peške se za samo dva-tri minuta stiže na plažu „kod špica”. Nekolicina meštana, možemo tako reći jer s Bele stene na kopno prelaze samo dva-tri puta godišnje, požalili su nam se na njenu neuređenost – da ja zarasla u travu, da je puna šljunka jer vodostaj je nizak… Ipak, na osnovu ličnog uvida reportera „Pančevca” čini se da je stanje na njoj pristojno. Ima busena trave, ima i šljunka, ali i dosta peska, po koji panj i drvo na koje se može i sesti, dok plićak traje i traje, pa se tu mogu brčkati i klinci. Naravno, uz budnu pažnju roditelja jer Dunav je uvek velik i opasan.

Plaža „na špicu” ipak nije za one koji bi da se vesele uz glasnu muziku i da iznajmljuju suncobrane i ležaljke. Ali, tu se sve može doneti bez naknade. Još ako se društvo skupi, pa ponese i svoj roštilj, ugođaj će biti potpun. A tako se mogu zaobići, moramo priznati, malo veće cene pića i hrane u ugostiteljskim objektima na obali.

Nekada, pre nekoliko decenija, plaža na Beloj steni bila je izuzetno popularna među Pančevcima, pa je vikendom tu bilo i nekoliko stotina ljudi. Ni tada nije bila mnogo urbanizovana, ali to očigledno ljudima u to doba nije mnogo smetalo. Sada, u petak pre vikenda, ekipa „Pančevca” je „kod špica” zatekla tek oko dvadesetak kupača. Za vikend biće ih možda i više. I ne treba zaboraviti, po analizama Zavoda za javno zdravlje Pančevo voda je dobra za kupanje.

U priči koje ćemo objaviti u toku sledećih dana upoznaćete i neke od ljudi koji na Beloj steni, u svom raju, žive tokom cele godine.

(Pančevac, N. Simednić)

Glogonj, Pančevo, Bela stena i Kačarevo za kupanje