Glogonj, Pančevo, Bela stena i Kačarevo za kupanje

Prema prvoj ovogodišnjoj analizi Zavoda za javno zdravlje Pančevo kupanje nije preporučljivo na Tamišu u Jabuci, na Ponjavici i u Ivanovu

Prva ovogodišnja analiza sa uzorcima iz druge polovine juna pokazala je da su za kupanje i rekreaciju, pored otvorenih bazena u Pančevu i na Devojačkom bunari, preporučljivi:

– Tamiš na Gradskoj plaži u Pančevu, kao i u Glogonju,

– Dunav na Beloj steni, i desno i levo od „špica”,

– jezero u Kačarevu,

– Vršačko jezero i

– Glavno i Vračevgajsko jezero u Beloj Crkvi.

Vode na svim ovim kupalištima, kada se u obzir uzmu svi parametri, svrstane su u III kategoriju. Inače, vode na rekama i jezerima vrlo retko su I kategorije i u njima plivaju i pastrmke, što znači da ih u našoj blizini i nema.

Za kupanje i rekreaciju se ne preporučuju vode IV i V klase i baš u takve ovaj put su svrstane vode:

– na Ponjavici u Omoljici i Banatskom Brestovcu (V klasa),

– na kupalištu u Ivanovu (V) i

– na kupalištu na Tamišu u Jabuci (IV).

Do kraja sezone situacija se može promeniti jer na kvalitet vode u prirodnim kupalištima utiču vremenske prilike, obilne padavine, visoke temperature, povećan broja kupača, kao i razni drugih faktora iz životne sredine.

– Cilj monitoringa je da blagovremeno utvrdimo ispravnost vode za kupanje i da javnost informišemo o njenom kvalitetu kako bi svi posetioci mogli bezbedno da koriste kupališta. Tokom juna smo izvršili prvo ovogodišnje uzorkovanje na više mesta na teritoriji Južnobanatskog okruga a potom analizirali i mikrobiološke i fizičko-hemijske pokazatelje. U toku sezone izvršićemo još pet kampanja o čemu ćemo redovno informisati javnost – izjavila je dr Tamara Stajić, specijalista higijene i rukovodilac Centra za higijenu i humanu ekologiju Zavoda za javno zdravlje Pančevo.

Očuvanje kvaliteta vode zavisi i od odgovornog ponašanja svih posetilaca.

– Preporučuje se da se građani ne kupaju ukoliko imaju simptome crevnih ili zaraznih oboljenja, da izbegavaju gutanje vode tokom kupanja, da nakon izlaska iz vode održavaju ličnu higijenu, kao i da posebnu pažnju posvete maloj deci. Takođe, važno je otpad odlagati isključivo u za to predviđene posude i doprineti očuvanju čistoće kupališta i njegove okoline – istakla je doktorka Tamara Stajić.

Stručnjaci takođe pozivaju o lokalnu samoupravu i upravljače kupališta da redovno održavaju prostore kupališta. Jedini problem je izgleda u tome, bar kada je teritorija grada Pančeva u pitanju, da status kupališta imaju samo Kačarevačko jezero i Gradski bazen. To znači da na tim mestima postoje ljudi koji počiste sve što kupači ostave tokom dana, kao i da su u određenim periodima obezbeđeni spasioci.

(Pančevac / N. S.)

Borba Pančevaca protiv vreline