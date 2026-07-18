Vladimirovac na nogama! Vučić objavio važnu vest

U Vladimirovcu vlada veliko interesovanje za dolazak predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Okupilo se više od 5.000 građama, a prostor predviđen za skup ispunjen je mnogo pre početka obraćanja. Predsednik Aleksandar Vučić trebalo bi da se obrati okupljenim građanima, a očekuje se da govori o aktuelnim političkim i ekonomskim temama, kao i planovima za dalji razvoj Srbije.

Predsednik je počašćen na početku, dok je okupljeni narod klicao uz „Aco, Srbine“, pozdravljajući Vučića.

– Dobar dan, drago mi je što vas vidim – rekao je predsednik na početku, zahvaljivajući se na poklonu koji je dobio.

Predsedniku su uručili maramicu uz odelu, izvezenu posebno za njega.

– Rekli su mi moji momci da ima oko 4.500 ljudi. Došao sam da provedem s ljudima malo, drugačije će da izgleda kampanja, ima mnogo faza. Biće potpuno drugačija, nešto što niste videli – izdvojio je.

Nastavlja da razgovara sa zanatlijama, koji s ponosom predstavljaju svoje rukotvorine i proizvode.

– Sve najbolje vam želim, svaka čast – dodaje Vučić.

Atmosfera u Vladimirovcu je svečanog karaktera, dok okupljeni uz aplauze i skandiranje odaju poštovanje predsedniku Vučiću.

OBRAĆANjE VUČIĆA GRAĐANIMA!

– Dragi prijatelji… sestre i braćo, hvala vam. Molim vas za malo pažnje. Spustite te zastave da mogu da vas vidim. Da mi je neko rekao da će najviše ljudi i ovakva atmosfera da bude u južnim Banatu, ne bih mu verovao. Ovo je nešto najlepše što sam doživeo. Neću zaboraviti ovakav dan dok sam živ. Ovakve stvari se retko dožive. Nekoliko vesti za ljude u Vladimirovcu, Alibunaru, Karlovcu.Što se Vladimirovca tiče, znate da su bunari pod zaštitom države, ali uložićemo 15 miliona za rekonstrukciju i novu ambilantu oko 42 miliona dinara.

Imamo dve škole u Alibunaru, opet ćemo nove objekte da podignemo, jedna je 2,5 miliona evra druga je skoro 4 miliona evra i država Srbija će dati novac. Radićemo rehbailitaciju puteva na teritoriji opštine Alibunar. Ono što je vađni za Banat i Bačku to je pruga koja ide od Pančeva, ka Somboru i Vrbac, kombinujući sap prugom Beograd-Vrbas, to bi značilo oživljavanje. To bi značilo dolazak novih investitora. To mnogo košta i verujem da ćemio pronaći novac. Razogavao sam sa predsedniko Rumunije, oni su naša braća i zamolio sam predsednika da nam kažu jesu li zaintersovani da uradimo brzu saobraćajnicu do Temišvara. Prvi put sam dobio odgovor od Rumuna – Da zainteresovani smo. Imaćete brzu saobraćajnicu Beograd-Vršac. Kad završmo autoput Beograd Zrenjanin.

Srbija prva u ekonomiji!

– Iako smo mnogo uradili. Nisam srećan zbog jedne stvari. Posebno o tome moraju da vode računa lokalni funkcioneri. Nismo pokazali dovoljno brige o svakom čoveku. Sasluštajte ljude, da im čujete muku. Biće domaćin zadovoljan kad ga neko čuje i pokaže brigu za njega. Sebe moramo da menjamo i da nateramo. Od 1. avgusta idemo sa sniženjem cena lekova. Značiće svim ljudima. Poboljšaće životni standard. Već u pvoj polovini spetmebra idu velike isplate penziberima, borcima i primaocima socijalne pomoći. Važnije od svega toga jeste da smo sačuvali samostalnost Srbije i to ne bismo mogli bez vaše podrške. Pokazalo smo da budemo u vrhu Evrope u ekonomskom rastu. Sada smo bolji od svih ne samo u odbojci, košarci, već i u ekonomiji. Moramo da nastavimo – istakao je Vučić.

Ujedinjena Srbija!

– Služio sam Srbiji verno, časno. Štitio sam interese Srbije. Postavljao glavu tamo gde neki ne bi nogu, kako kažu fudbaleri. Da nije bilo vas, Srba, Rumuna, Mađara, Roma, to ne bih mogao. Svi vi ste se borili za Srbiju i pružali ste mi podršku. Beskrajno vas volim i poštujem. Onima koji su hteli da nam sruše državu i uništite budućnost da porčumi, – I vas volimo, ali ćemo da vas pobedimo na izborima. Nema odmora i nema stajanja dok ih ne pobedimo. Da ih pobedimo ubedljivije neko ikada. Pobeda za ujedinjenu Srbiju. Živela Srbija, mnogo vas volim, sve najbolje vam želim – poručio je predsednik Vučić.

(Informer)

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