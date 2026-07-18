Vučić u Vladimirovcu ponovo pozvao na dijalog: “Pobednička kampanja biće drugačija”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kojeg je u Vladimirovcu dočekalo više od 5. 000 građana, Pre obraćanja prisutnima, nakon što je obipao štandove sa lokalnim proizvodima, odgovarao je na pitanja medija.

O kampanji

– Malo drugačije će da izgleda. Videćete, ima mnogo faza. Ta pobednička kampanja, poslednji taj deo kampanje, biće potpuno drugačiji. Nešto što do sad niste videli – rekao je Vučić tokom obilaska štandova u Vladimirovcima, gde je dočekan na tradicionalan način uz pogaču i so i uz skandiranje “Aco Srbine”.

O dijalogu i odbijanju poziva

– 2023. godine, posle izbora, molio sam ih sve da dođu na razgovor, niko nije želeo. Rekli su da će pobediti u Beogradu, nemaju šta da razgovaraju s mnom, kada su izgubili u Beogradu, pozvao sam ih opet. Kad su krenuli protesti, pozvao sam ih na dijalog, nikada razgovor nisu hteli, jer su znali da nemaju šta da ponude, a nisu ni želeli da razgovaraju, rušenje države na ulici. Što se mene tiče, ja sam uvek spreman da razgovaram.

– Za šta god hoće, samo hoću da razgovaramo. Da nam se ne dogodi ono što se desilo danas u Subotici, ne možete tako da živite. Važno je da budemo ujedinjena Srbija, da ne bude podela u zemlji. Moraćemo da se ujedinimo, Srbija je najjača kad je ujedinjena – odgovorio je Vučić.

Foto: printscreen/Tanjug

O aferi “lažni top”

– Sud je njihov, a kad prave problem onda je moj. Desetine i stotina života je koštalo to njihovo ludilo i laži. Zbog njihovog zlonamernog rada. Niko nikada nije koristio zvučni top i znali su od početka. Kad se pokazuje kako je sve bilo glupo, vreme odgovornosti je na kraju moralo da dođe – poručio je predsednik.

Obraćanje okupljenim građanima

– Hvala vam na ovako veličanstvenom dočeku, da mi je neko rekao da će ovakva atmosfera biti u Južnom Banatu, ja mu ne bih verovao, ali hvala vam na ovako nečemu. Ovo je nešto najlepše što sam doživeo u poslednjih nekoliko godina. Ovaj današnji dan neću zaboraviti.

Kako je istakao, želi da spomene više novina i ulaganja.

– Hoćemo da uložimo 42 miliona dinara, imamo dve škole u Alibunaru, obe ćemo da podignemo u potpunosti nove, 2,5 miliona i gotovo 4 miliona evra, i država Srbija će da da taj novac. Rehabilitacija mnogih puteva, ono što je važno za ceo Banat jeste pruga Pančevo – Orlovat – Opovo – Zrenjanin, pa gore na Kikindu i Subotici, kombinajući to sa prugom Beograd – Vršac, to bi značilo mnogo za investitore – rekao je.

– Razgovarao sam sa predsednikom Rumunije, zamolio sam ga da nam kažu mogu li da konačno uradimo brzu saobraćajnicu. Prvi put sam u poslednjih 14 godina dobio odgovor da. Velika vest za sve nas, ali i za Južni Banat, brza saobraćajnica Beograd – Vršac, kad se završi auto-put Beograd – Zrenjanin. To su stvari koje menjaju budućnost! Od 1. avgusta idemo sa sniženjem cena lekova, to će svim ljudima da znači — poboljšaće životni standard.

– Ja ću samo još nekoliko reči oko naše zemlje: trudili smo se u prethodnom periodu da menjamo zemlju, da mnogo toga učinimo, da mnogo toga promenimo. Nažalost, iako smo mnogo toga uradili, nisam srećan samo zbog jedne stvari. Ponosan sam na mnoge rezultate: puteve, pruge, škole, bolnice. Ako hoćete, i na razliku u platama i penzijama koju smo napravili u odnosu na pre 10 godina – rekao je i dodao:

– Ne možemo da rešimo sve probleme, ali biće domaćin zadovoljan i kada ga neko samo čuje, kada neko pokaže pažnju, kada neko pokaže brigu za njega.

Vučić je ranije danas izjavio da će danas posetiti opštini Albunar, mesto Vladimirovci gde će razgovarati sa građanima.

“Idem da se vidim sa narodom koji se veseli i koji bi želeo nekoga da čuje, vidi, pozdravi”, rekao je Vučić.

Vladimirovac na nogama! Građani svečano dočekali Vučića