Kulturni centar Vršac: Predstava za mališane Velika krađa igračaka

U okviru Vršačkog kulturnog leta, najmlađu publiku očekuje predstava „Velika krađa igračaka“.

Jedna neobična krađa pokrenuće pravu pozorišnu avanturu, ispunjenu igrom, maštom i zabavom. Kroz priču o nestalim igračkama, najmlađi gledaoci biće uvedeni u svet pozorišta i pozvani da zajedno sa junacima krenu u potragu za rešenjem ove neobične misterije.

Predstava će biti izvedena 13. avgusta u 19 sati u Muzičkom paviljonu.

Program je deo ciklusa predstava za decu koje se svakog četvrtka održavaju u Muzičkom paviljonu u okviru Vršačkog kulturnog leta.

(Pančevac)