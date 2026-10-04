BiH: Biračka mesta otvorena u 7 časova

Više od 5.500 biračkih mesta širom Bosne i Hercegovine otvoreno je u sedam časova, čime je zvanično počelo glasanje na opštim izborima.
Svaki birač, u zavisnosti od toga gde glasa, dobija četiri glasačka listića, a ukupno se bira 518 nosilaca mandata.
Prvi put na opštim izborima primenjuje se biometrijska provera identiteta, dok se i dalje glasa na papiru – popunjeni listići prolaze kroz skener, a uveden je i brži elektronski prenos rezultata.
U slučaju tehničkih problema angažovano je više od 4.000 operatera i oko 500 terenskih tehničara, a predviđene su i alternativne procedure ukoliko uređaji ne budu funkcionisali.
Građani u Bosni i Hercegovini danas biraju vlast na gotovo svim nivoima. Za glasove više od 3,4 miliona birača, nadmeće se 75 stranaka, 29 koalicija i četiri nezavisna kandidata.
Glasa se za tri člana Predsedništva BiH, poslanike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, predsednika i dva potpredsednika Republike Srpske, poslanike u Narodnoj skupštini RS, kao i za poslanike u skupštinama deset kantona Federacije BiH.
U Republici Srpskoj posebno se iščekuju rezultati izbora za predsednika. U Palatu Republike će aktuelni premijer i kandidat SNSD-a Savo Minić ili SDS-ov Branko Blanuša, kome je ovo druga predsednička trka.
Na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske, SNSD je, prema proceni analitičara, favorit za najveći broj mandata, dok su SDS i Pokret Sigurna Srpska dve najveće opozicione opcije.
U Predsedništvo BiH će, kažu analitičari, sigurno ponovo Željka Cvijanović. Hrvati očekuju pobedu HDZ-ove Darijane Filipović. Bošnjaci imaju čak četiri kandidata. Mnogi veruju u povratak Bakira Izetbegovića.
Jedna od specifičnosti današnjih izbora jeste novi sistem glasanja – uz biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača i skeniranje listića – za koji ostaje da se vidi da li će otkloniti nedostatke izbornog sistema u BiH.
Biračko mesto u Ambasadi BiH u Beogradu otvoreno na vreme
„Za glasanje na ovom biračkom mestu prijavljeno je 51 lice, a odmah po otvaranju smo imali jednog glasača“, izjavila je Selma Stojanović za Srnu.
Ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ izjavio je da su ispunjeni zakonski uslovi za održavanje izbora na glasačkom mestu u Ambasadi BiH u Beogradu.
Kako je rekao, na tom glasačkom mestu nema skenera, već se glasa po staroj metodi, zaokruživanjem i ubacivanjem listića u kutiju.
Da bi ostvarili pravo na glasanje prijavljeni moraju da pokažu neki od važećih identifikacionih dokumenata BiH, ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu.
Ukoliko se neko u 19 časova, kada je predviđeno zatvaranje biračkog mesta bude zatekao na biračkom mestu, biće mu dozvoljeno da glasa.
Po završetku glasanja, Birački odbor neće brojati glasove, već samo koverte po kombinacijama, a izborni materijal će dostaviti Glavnom centru za brojanje na dalju obradu.
(RTS)