BiH: Biračka mesta otvorena u 7 časova

Više od 5.500 biračkih mesta širom Bosne i Hercegovine otvoreno je u sedam časova, čime je zvanično počelo glasanje na opštim izborima.

Svaki birač, u zavisnosti od toga gde glasa, dobija četiri glasačka listića, a ukupno se bira 518 nosilaca mandata.

Prvi put na opštim izborima primenjuje se biometrijska provera identiteta, dok se i dalje glasa na papiru – popunjeni listići prolaze kroz skener, a uveden je i brži elektronski prenos rezultata.

U slučaju tehničkih problema angažovano je više od 4.000 operatera i oko 500 terenskih tehničara, a predviđene su i alternativne procedure ukoliko uređaji ne budu funkcionisali.

Građani u Bosni i Hercegovini danas biraju vlast na gotovo svim nivoima. Za glasove više od 3,4 miliona birača, nadmeće se 75 stranaka, 29 koalicija i četiri nezavisna kandidata.

Glasa se za tri člana Predsedništva BiH, poslanike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, predsednika i dva potpredsednika Republike Srpske, poslanike u Narodnoj skupštini RS, kao i za poslanike u skupštinama deset kantona Federacije BiH.

U Republici Srpskoj posebno se iščekuju rezultati izbora za predsednika. U Palatu Republike će aktuelni premijer i kandidat SNSD-a Savo Minić ili SDS-ov Branko Blanuša, kome je ovo druga predsednička trka.

Na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske, SNSD je, prema proceni analitičara, favorit za najveći broj mandata, dok su SDS i Pokret Sigurna Srpska dve najveće opozicione opcije.

U Predsedništvo BiH će, kažu analitičari, sigurno ponovo Željka Cvijanović. Hrvati očekuju pobedu HDZ-ove Darijane Filipović. Bošnjaci imaju čak četiri kandidata. Mnogi veruju u povratak Bakira Izetbegovića.

Jedna od specifičnosti današnjih izbora jeste novi sistem glasanja – uz biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača i skeniranje listića – za koji ostaje da se vidi da li će otkloniti nedostatke izbornog sistema u BiH.

Biračko mesto u Ambasadi BiH u Beogradu otvoreno na vreme Biračko mesto u Ambasadi BiH u Beogradu otvoreno ja na vreme i sve teče u skladu sa procedurama, rekla je ministarka savetnica u Ambasadi i zamenica predsednika Biračkog odbora Selma Stojanović.