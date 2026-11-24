U velikoj policijskoj akciji jutros su uhapšeni ratni komandant tzv. Armije RBiH Naser Orić i bivša narodna poslanica Nikolina Šljivić.

To je za RTRS potvrđeno iz Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) Navodi se da je Orić uhapšen u Olovu, a Šljivić u Istočnom Sarajevu.

Kako prenose mediji, policijski službenici MUP-a Republike Srpske, u saradnji sa SIPA-om i drugim agencijama, od jutros sprovode veliku operativnu akciju na više lokacija u Bosni i Hercegovini.

Akcija se sprovodi s ciljem prikupljanja dokaza i hapšenja osoba koje se dovode u vezu sa Đorđem Ždralom koji je u bekstvu od 2. avgusta. Ždrale se sumnjiči da je tog dana u Istočnom Sarajevu pokušao da ubije Kostu Pandurevića.

Među osobama za koje tužitelji i policijski službenici sumnjaju da je pomogao Ždrali je Naser Orić, ratni komandant tzv. Armije RBiH.

Pretresani su i objekti koje koristi Orić, a sarajevski Klix piše da je meta akcije je i efendija Mesud Mustafić iz Vogošće za kojeg istražitelji sumnju da je po naredbi pomagao pri prebacivanju Ždrale iz Sarajeva do Tuzlanskog kantona.

Akcija se odvija pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva, a po nalogu banjalučkog Okružnog suda.

(Tanjug)