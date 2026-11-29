Luka Mesec je, prema preliminarnim rezultatima, pobedio Zorana Jankovića u trci za gradonačelnika Ljubljane i tako bi mogao da okonča njegovu dvadesetogodišnju vladavinu glavnim gradom Slovenije.

Prebrojano je gotovo 90 odsto glasova, a Mesec je osvojio 51,36 odsto, dok je Janković dobio 48,64 odsto glasova.

Janković je priznao poraz u Ljubljani i poželeo sreću novom gradonačelniku.

Mesec je od srca zahvalio biračima na podršci.

„Podrška znači poverenje, a poverenje znači odgovornost. Kao novi gradonačelnik, učiniću sve da opravdam poverenje birača. Prvo obećanje koje ću ispuniti jeste da ću danas popiti samo dve čaše vina: danas je dozvoljeno sanjati, a sutra je ponedeljak“, rekao je Mesec.

Izborna trka bila je izuzetno tesna, što su predviđale i ankete uoči drugog kruga glasanja.

Mesec, koordinator stranke Levica, bio je opušteniji prilikom glasanja nego u prvom krugu.

„Kada se osvrnete na posao koji ste obavili najbolje što ste mogli, to je jedan od najlepših trenutaka u životu“, istakao je on.

Ipak, svestan je da ga već u ponedeljak čekaju realnost i novi izazovi, zbog kojih će ponovo biti napeto.

(Pnčevac/Agencije)