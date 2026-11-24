Nakon ispitivanja u prostorijama SIPA, bivši ratni ratni komandant tzv. Armije RBiH Naser Orić je predat u nadležnost Policijske stanice Istočno Sarajevo.

I akciji u kojoj su osim Orića uhapšene još četiri osobe, oglasila se zvanično Agencija za istrage i zaštitu (SIPA) saopštenjem u kojem se navodi da se akcija tiče pomaganja u bekstva Đorđu Ždrali, osumnjičenog za pokušaj ubistva Koste Pandurevića, 2. avgusta ove godine u Istočnom Sarajevu.

U okviru akcije uhapšeni su još Mesud i Mustafa Mustafić, Nikolina Šljivić i Siniša Derganc.

„Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu zajedno sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, danas su u okviru operativne akcije „Emisar“ na području Republike Srpske i Federacije BiH lišili slobode pet lica.

Tokom pretresa na više lokacija, uključujući i objekte u vlasništvu Đorđa Ždrale, pronađeno je i privremeno oduzeto: osam pištolja, 30.000 KM, 10.000 evra, više mobilnih telefona, računar i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih dela. Pet lica sumnjiči se za krivična dela „Izvršenje krivičnog dela u sastavu kriminalnog udruženja“ i „Sprečavanje dokazivanja“, u vezi sa krivičnim delom „Teško ubistvo“ u pokušaju. Aktivnosti se sprovode pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva – Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala.

„Potraga za Đorđem Ždralom se nastavlja, a istraga o ulozi osumnjičenih u pomaganju njegovom skrivanju i ometanju dokaznog postupka se intenzivira. Nad licima lišenim slobode biće izvršena kriminalistička obrada“, navodi se u saopštenju SIPA-e.

(Avaz)