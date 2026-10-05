Bugarin je svetski prvak u jedenju ljutih papričica

Bugarin Nikolaj „Papaworm” Filipov novi je svetski šampion u jedenju ljutih papričica.

On je osvojio titulu „League of Fire” nakon direktnog duela sa trostrukim svetskim šampionom i Ginisovim rekorderom Stivenom „Fiery Redd“ Kerganom.

Odmerili snage u 14 rundi

Istorijsko finale održano je 3. oktobra na sceni festivala „Sofia Chilli Fest 2026”, pred brojnom publikom.

Filipov je pobedom osvojio šampionski pojas „League of Fire” i zadržao ga u Bugarskoj. Njegov uspeh predstavlja kulminaciju višegodišnjeg takmičenja, priprema i nastupa na međunarodnim takmičenjima.

Duel se pretvorio u pravi test izdržljivosti za oba takmičara. Filipov i Kergan odmerili su snage u 14 rundi, koje su ukupno trajale sat i 38 minuta, prenosi Moreto.net.

U takmičenju su korišćene posebno pripremljene papričice, čija je ljutina prelazila 1,5 miliona Skovila, dok su u dve runde takmičari konzumirali sosove sa više od šest miliona Skovila.

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„Bila je to teška borba”

Svaki od finalista pojeo je više od 76 papričica, što predstavlja rekord u istoriji svetskog finala. Pobednik je odlučen u prvoj brzinskoj rundi.

„Nemam reči kojima bih opisao koliko sam srećan. Bila je to teška borba i do poslednjeg trenutka dao sam sve od sebe, jer sam znao kakva je ovo prilika – za mene, ali i za Bugarsku“, izjavio je Filipov neposredno nakon pobede.

On je čestitao svom rivalu na borbi i sportskom ponašanju, a zahvalio je i porodici, ekipi „Chilli Hillsa”, „League of Fire”, kao i svim navijačima koji su ga podržavali na licu mesta i putem interneta.

Amerikanac Stiven „Fiery Redd“ Kergan stigao je u Bugarsku kao aktuelni trostruki svetski šampion „League of Fire”. Samo nekoliko dana pre finala postavio je i Ginisov svetski rekord, pošto je pojeo 50 papričica „Ghost Pepper” za manje od pet minuta.

(Telegraf)