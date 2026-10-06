Incident u NATO zoni: Dronovi pogodili dva broda kod obale Bugarske

Dva trgovačka broda pogođena su dronovima u Crnom moru kod obale Bugarske, pri čemu je jedan potonuo, dok je drugi nakon izbijanja požara napustila posada. U toku je potraga za nestalim članovima posade potonulog broda, a poreklo dronova za sada nije utvrđeno.

Bugarska vlada sazvala je vanredni sastanak nakon incidenta, koji se, prema dosadašnjim izveštajima, smatra prvim napadom na brodove u ekonomskoj zoni ove članice NATO-a. Za 11.15 najavljeno je obraćanje bugarskog premijera Rumena Radeva, prenosi Euronews.

Članovi posade potonulog broda vode se kao nestali, dok su članovi posade drugog broda spaseni, preneo je javni servis BNR, pozivajući se na Rumena Nikolova, šefa spasilačkih operacija u Varni.

Bugarski pomorski portal Maritime.bg naveo je da su u incidentu učestvovali brodovi „Alfa Watan“, koji plovi pod zastavom Togoa i koji je potonuo, i „Able“, koji plovi pod zastavom Palaua, javlja „Juronjuz“.

Na brodu „Able“ bilo je 18 članova posade. Oni su napustili brod nakon što je izbio požar, a potom su prebačeni na bugarski trajekt „Dioscuria“. Među njima ima i povređenih.

Za sada nije utvrđeno odakle su dronovi došli.

Incident se dogodio samo dan nakon što je teretni brod u turskom vlasništvu, koji je prevozio žito Crnim morem, napadnut najmanje jednim dronom. Brod je nakon izbijanja požara na kraju potonuo.

(Euronews)