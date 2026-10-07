Pančevo

POLEN U PANČEVU: Sve više pada

Zbog sve manje koncentracije polena lekari iz Zavoda za javno zdravlje savetuju i alergičnim osobama da iskoriste poslednje lepe dane za boravak u prirodi

12:09

07.10.2026

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Foto: Pančevac

U 40. kalendarskoj nedelji, od 28. septembra do 4. oktobra,  u vazduhu Pančeva su izmerene niske koncentracije polena, izveštava Zavod za javno zdravlje Pančevo.

Za ovu sedmicu prognozirano je opadanje koncentracije svih vrsta polena.

Niske koncentracije polena u vazduhu i mirno i stabilno vreme pogoduju aktivnostima na otvorenom prostoru, savetuje primarijus doktorka Dubravka Nikolovski iz Zavoda.

(Pančevac)

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