POLEN U PANČEVU: Sve više pada

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Zbog sve manje koncentracije polena lekari iz Zavoda za javno zdravlje savetuju i alergičnim osobama da iskoriste poslednje lepe dane za boravak u prirodi
14:30
07.10.2026
Zbog sve manje koncentracije polena lekari iz Zavoda za javno zdravlje savetuju i alergičnim osobama da iskoriste poslednje lepe dane za boravak u prirodi
U 40. kalendarskoj nedelji, od 28. septembra do 4. oktobra, u vazduhu Pančeva su izmerene niske koncentracije polena, izveštava Zavod za javno zdravlje Pančevo.
Za ovu sedmicu prognozirano je opadanje koncentracije svih vrsta polena.
Niske koncentracije polena u vazduhu i mirno i stabilno vreme pogoduju aktivnostima na otvorenom prostoru, savetuje primarijus doktorka Dubravka Nikolovski iz Zavoda.
(Pančevac)
Zbog sve manje koncentracije polena lekari iz Zavoda za javno zdravlje savetuju i alergičnim osobama da iskoriste poslednje lepe dane za boravak u prirodi
14:30
07.10.2026
Zbog sve manje koncentracije polena lekari iz Zavoda za javno zdravlje savetuju i alergičnim osobama da iskoriste poslednje lepe dane za boravak u prirodi
14:00
07.10.2026
Zbog sve manje koncentracije polena lekari iz Zavoda za javno zdravlje savetuju i alergičnim osobama da iskoriste poslednje lepe dane za boravak u prirodi
13:30
07.10.2026
Zbog sve manje koncentracije polena lekari iz Zavoda za javno zdravlje savetuju i alergičnim osobama da iskoriste poslednje lepe dane za boravak u prirodi
13:00
07.10.2026
Zbog sve manje koncentracije polena lekari iz Zavoda za javno zdravlje savetuju i alergičnim osobama da iskoriste poslednje lepe dane za boravak u prirodi
12:30
07.10.2026
Zbog sve manje koncentracije polena lekari iz Zavoda za javno zdravlje savetuju i alergičnim osobama da iskoriste poslednje lepe dane za boravak u prirodi
09:49
07.10.2026
Zbog sve manje koncentracije polena lekari iz Zavoda za javno zdravlje savetuju i alergičnim osobama da iskoriste poslednje lepe dane za boravak u prirodi
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