POLEN U PANČEVU: I dalje paziti na ambroziju

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Iako su svi poleni u padu, alergičnim osobama lekari i dalje savetuju oprez
12:00
01.10.2026
Iako su svi poleni u padu, alergičnim osobama lekari i dalje savetuju oprez
U 39. kalendarskoj nedelji, od 21. do 27. septembra, u vazduhu grada Pančeva su izmerene srednje koncentracije polena ambrozije, pokazali su merni uređeni Zavoda za javno zdravlje Pančevo.
Za ovu sedmicu je prognozoirano opadanje koncentracije svih vrsta polena.
Iako su koncentracije polena ambrozije u padu, osetljive osobe treba i dalje da ograniče boravak i aktivnosti na otvorenom i redovno primenjuju preventivne mere, savetuje primarijus doktorka dr Dubravka Nikolovski iz pančevačkog Zavoda za javno zdravlje.
(Pančevac)
Iako su svi poleni u padu, alergičnim osobama lekari i dalje savetuju oprez
12:00
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