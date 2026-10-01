Pančevo Servisne informacije

POLEN U PANČEVU: I dalje paziti na ambroziju

Iako su svi poleni u padu, alergičnim osobama lekari i dalje savetuju oprez

11:33

01.10.2026

Podeli vest:

Foto: Pančevac

U 39. kalendarskoj nedelji, od 21. do 27. septembra,  u vazduhu grada Pančeva su izmerene srednje koncentracije polena ambrozije, pokazali su merni uređeni Zavoda za javno zdravlje Pančevo.

Za ovu sedmicu je prognozoirano opadanje koncentracije svih vrsta polena.

Iako su koncentracije polena ambrozije u padu, osetljive osobe treba i dalje da ograniče boravak i aktivnosti na otvorenom i redovno primenjuju preventivne mere, savetuje primarijus doktorka dr Dubravka Nikolovski iz pančevačkog Zavoda za javno zdravlje.

(Pančevac)

POLEN U PANČEVU: Ambrozija posustaje

Tagovi

Ambrozija polen Zavod za javno zdravlje Pančevo

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.