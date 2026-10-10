Kulturni centar Pančeva: Program od 12. do 18. oktobra

U Dvorani Kulturnog centra Pančeva, u okviru pozorišnog programa, 15. oktobra u 19.30, biće izvedena predstava „Zajedno”, prema tekstu Ane Đorđević, u režiji Jane Maričić.

Predstava traje 70 minuta. Uloge tumače Gordana Đurđević Dimić, Nenad Pećinar, Jasmina Večanski Kujundžić, Bojana Ordinačev, Branislav Jerković i Jugoslav Krajnov.

Kroz humor, agresiju, suze, ljubav i praštanje, predstava „Zajedno” istražuje patologiju porodičnih veza, iznoseći na svetlo nerazjašnjene teme, prećutana zameranja i sramotne tajne, dok istovremeno otkriva snagu njihovog nepokolebljivog zajedništva i međusobne zavisnosti.

Porodicu Mihajlović i sve njene primarne i pridružene članove ništa nije tako osakatilo, obezvredilo i naružilo kao njihova sopstvena dinamika i odnosi. Ali, kako to najčešće biva, ništa ih drugo nije spasilo, održalo i ojačalo do upravo njihovo nepokolebljivo zajedništvo, neodustajanje jednih od drugih i prosta međuzavisnost. Psihologija će to nazvati patologijom, naivni bi rekli da je to ljubav, a za nas u pozorištu – to se zove istina. Šestoro članova familije pet godina nije selo za isti sto, sve dok ih smrt bližnjeg nije okupila. Uz alkohol i deljenje uspomena, otvaraju se nerazjašnjene teme, prećutana zameranja, sramotne tajne. Dakle, humor, agresija, suze, ljubav, praštanje.

U okviru programa za decu, u Dvorani Kulturnog centra Pančeva, 17. oktobra u 12 sati, na pozorišnom matineu biće izvedena predstava „Mali princ” Dečje scene „Pođi tuda” Kulturnog centra Pančeva, u adaptaciji i režiji Jasmine Večanski Kujundžić.

Uloge tumače Nikola Kerkez, Miloš Lazarov i Jasmina Večanski Kujundžić. Glas Malog princa: Strahinja Veljin. Muziku potpisuju Ivan Aleksijević i Branislav Radovanović, scenografiju Zoran Misita, kostim Nataša Šarić, vizuelni dizajn i video-animaciju Nina Milenović Jovanović – Jupinina, a scenski pokret Ognjen Malušić.

Predstava je nastala prema čuvenom romanu Antoana de Sent Egziperija i vodi publiku u poetski svet Malog princa – svet prijateljstva, ljubavi, odrastanja i pitanja o tome šta je u životu zaista važno. Kroz susrete s neobičnim likovima i putovanje od planete do planete, Mali princ nas podseća da se najvažnije stvari ne vide očima i da čovek samo srcem dobro vidi.

U Dvorani Kulturnog centra Pančeva, 17. oktobra u 19 i 18. oktobra u 17 sati biće održan 17. festival „Pančevo – grad igre” KUD-a „Stanko Paunović” NIS RNP.

U okviru filmskog programa, u Dvorani Kulturnog centra Pančeva, od 12. do 14. oktobra u 18 sati, na repertoaru je animirani, sinhronizovani porodični film „Medved Braca – Misija Mars”, u režiji Chaoa Wanga.

Najnesrećniji agent, medved Braca, odlučuje da povrati svoj ugled upuštajući se u misiju na Mars. Međutim, stvari neće ići kako je planirao – neočekivano upada u tajanstveni svet Marsa i sprijateljuje se s vanzemaljskim čudovištem koje je trebalo da uhvati. Sada, suočen s teškim izborom između svoje časti kao agenta i novostečenog prijateljstva, mora da se suoči s dilemom kakvu nije mogao ni da zamisli.

U Dvorani Kulturnog centra Pančeva, od 12. do 14. oktobra u 20.00, na repertoaru je film „Sazvežđe psa” (The Dog Stars), u režiji Ridleyja Scotta, koji spaja akciju, avanturu i naučnu fantastiku. Film traje 118 minuta.

Film je produkcija SAD iz 2026. godine. Uloge: Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley i Guy Pearce. U periodu nakon katastrofalnog virusa čovečanstvo je skoro izbrisano. Preživeli se suočavaju s novim neprijateljem, a civilni pilot Hig, kao glavni junak, gaji nadu u bolji život, van svog trenutnog prebivališta.

(Pančevac)