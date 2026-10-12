Vršačka pozorišna jesen: Predstava „Profesionalac“ 18. oktobra

U okviru 33. Festivala klasike „Vršačka pozorišna jesen“, publika će u nedelju, 18. oktobra od 20 sati, imati priliku da pogleda predstavu „Profesionalac“, u režiji Dušana Kovačevića, u izvođenju Zvezdara teatra.

Predstava se bavi složenim odnosom između vlasti i običnog čoveka, otvarajući pitanja o moći, nadzoru i međusobnom nepoverenju. Kroz prepoznatljive društvene okolnosti i specifičan humor, „Profesionalac“ prikazuje odnos „onih gore“ i „onih dole“, koji je na ovim prostorima oduvek bio obeležen različitim istorijskim i društvenim prilikama.

Ovogodišnji festival održava se pod sloganom „Vreme koje nas oblikuje“, podsećajući na snagu pozorišta da kroz klasike i savremena tumačenja osvetli čoveka i društvo u kojem živimo.

(Vršac online)