Karatisti Agrobanata osvojili sedam medalja u Novom Sadu

Veliki međunarodni turnir 22. „Kup prijateljstva“ održan je 11. oktobra u Novom Sadu. Ove godine kup prijateljstva je po 22. put okupio preko 600 takmičara iz čak 52 kluba iz zemlje i inostranstva, konkurencija u svakoj kategoriji je bila na zavidnom nivou.

Mala sala „Spensa“ bila je mala da primi ovako veliki broj učesnika. Karate klub „Agrobanat“ na ovom takmičenju predstavljali su Majkić Una i Babić Nađa u kategoriji ženskih nada i kadeta, Halas Mihalj u kategoriji pionira, Mladenovski Branko i Ćurčić Dušan u kategoriji nada. Ostvaren je odličan rezultat, osvajanjem 7 medalje (2 – zlatne, 2 – srebrne, 3 – bronzana).

Zlatne medalje osvojila je: Majkić Una u kategoriji nada i kadetkinja B klasa.

Srebrne medalje osvojili su: Ćurčić Dušan u kategoriji nada 2014 godište CB klasa i kata tim nada u sastavu – (Majkić Una, Mladenovski Branko, Ćurčić Dušan i Halas Mihalj).

Bronzane medalje osvojili su: Halas Mihalj u kategoriji pionira APS klasa, Babić Nađa u kategoriji kadetkinja B i APS klasa.

Ovaj međunarodni turnir je bio odlična provera takmičarima karate kluba i jedan od niza međunarodnih turnira koji će biti odrađeni u cilju što bolje pripreme takmičara za predstojeće takmičarske obaveze koje ih očekuju do kraja godine.

(Pančevac)