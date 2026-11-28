Fudbaleri OFK Vršca savladali su Jedinstvo sa Uba rezultatom 3:2 u utakmici 20. kola Mozzart Bet Prve lige Srbije i time učvrstili četvrtu poziciju na tabeli.

Kako se navodi na zvaničnom sajtu vršačkog kluba, domaćin je sva tri pogotka postigao tokom prvih 36 minuta meča, dok su gosti u samoj završnici uspeli samo da ublaže poraz.

Efikasno prvo poluvreme domaćina

Vrščani su poveli već u 7. minutu preko Nikole Gojkova, koji je nakon dve asistencije u prethodnom kolu dobru formu potvrdio i pogotkom.

Ekipa sa Uba stigla je do izjednačenja u 20. minutu golom Jokića, ali je rezultatska ravnoteža trajala svega tri minuta. Sumaila je preciznim udarcem pogodio malu mrežicu i vratio prednost domaćem timu.

Odlično prvo poluvreme ekipe iz Vršca krunisao je kapiten Janjić u 36. minutu, kada se najbolje snašao u kaznenom prostoru i povisio na 3:1.

Vrščani učvrstili četvrto mesto na tabeli

Gosti su u 90. minutu preko Paunovića uspeli da smanje zaostatak i postave konačnih 3:2, ali nisu imali vremena za potpuni preokret, pa su bodovi ostali u Vršcu.

Ovom pobedom OFK Vršac je stigao do 37 osvojenih bodova i učvrstio se na četvrtom mestu prvenstvene tabele, dok Jedinstvo zauzima 13. poziciju sa 21 bodom. Iz vršačkog kluba su se nakon meča zahvalili navijačima koji su, uprkos izuzetno teškim vremenskim uslovima, sa tribina pružili podršku ekipi.

OFK Vršac – Jedinstvo Ub 3:2 (3:1)

Gojkov 7′, Sumaila 23′ i Janjić 36′ za OFK Vršac; Jokić 20′ i Paunović 90′ za Jedinstvo.

(Pančevac/S.L)