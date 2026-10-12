„Daj pedalu raku“: Biciklistička vožnja podrške održana u Pančevu

PANČEVO – Na Tamiškom keju u Pančevu uspešno je održana sedma po redu biciklistička vožnja „Daj pedalu raku“, sa ciljem podizanja svesti o značaju redovnih preventivnih pregleda i skrininga dojke.

Manifestaciju, koja se tradicionalno organizuje u okviru obeležavanja oktobra kao meseca borbe protiv raka dojke, podržao je Zavod za javno zdravlje Pančevo u saradnji sa Ženskim centrom „Milica“ i brojnim institucijama.

Lekari upozoravaju da je rak dojke najčešći maligni tumor kod žena, a statistika pokazuje zabrinjavajući trend pomeranja starosne granice obolelih i preminulih ka mlađoj populaciji. Pored rane dijagnostike i dostupnosti savremenih terapija, stručnjaci i pacijenti koji su prošli kroz lečenje ističu ključnu ulogu psihološke podrške tokom celog procesa oporavka.

„Zavod za javno zdravlje Pančevo svake godine u okviru svojih aktivnosti obeležava oktobar, mesec borbe protiv raka dojke, a kampanja ‘Daj pedalu raku’ održala se u Pančevu po sedmi put”, izjavila je dr Ljiljana Zarić, v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Pančevo.

Ova simbolična vožnja okupila je sve generacije Pančevaca koji su na Tamiški kej došli biciklima, trotinetima ili su jednostavno prošetali kako bi pružili podršku svim ženama koje se bore sa ovom opakom bolešću. Kampanju na nacionalnom nivou podržavaju Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.

(Pančevac)