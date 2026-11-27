Učenici četvrtog razreda Osnovne škole „Stevica Jovanović“ pobednici su ovogodišnjeg finala kviza „Zdrava škola“, koje je održano u pančevačkoj OŠ „Miroslav Antić“, prenosi RTV Pančevo.

U završnom nadmetanju, koje već 15 godina organizuje patronažna služba Doma zdravlja Pančevo, mladi takmičari iz „Stevičine škole“ pokazali su najviše znanja u konkurenciji vršnjaka iz osnovnih škola „Isidora Sekulić“ i „Miroslav Antić“.

Edukacija o zdravim stilovima života

U Domu zdravlja Pančevo ističu da su ponosni na ovaj projekat, jedinstven u Srbiji, jer deca kroz igru i takmičenje uče o prevenciji i očuvanju sopstvenog zdravlja.

„To je saradnja roditelja, dece, škole, podrška lokalne samouprave i zaposlenih Doma zdravlja koji daju svoj doprinos ovom projektu. Deca u četvrtom razredu uče koliki je značaj prevencije kroz zdrave stilove života – pravilnu ishranu, fizičku aktivnost, zdrave navike i higijenu. Na njima prihvatljiv i zanimljiv način edukujemo ih šta znači prevencija i kako je sprovesti u praksi“, poručuju iz Doma zdravlja Pančevo.

Šta su naučili finalisti

Tokom priprema za kviz učenici su učili o pravilnom pranju ruku, higijeni zuba i tela, kao i o zdravoj ishrani, a utisci najmlađih takmičara pokazuju da su uspešno savladali gradivo.

„Meni je najlakše bilo da naučim lekciju o pubertetu, a najteže su mi bile vaške, zato što je tu najveća lekcija“, rekao je učenik Ognjen.

Njegova vršnjakinja Sara navela je da joj je najteže bilo da zapamti pravila o pranju ruku i održavanju higijene kose, dok je Andrea istakla da je uz lekcije o organima uspešno savladala pravilno pranje ruku i tela.

Znanje kao spona za nova prijateljstva

Direktorka škole domaćina, OŠ „Miroslav Antić“, Dragana Krstić ocenila je da ovakva takmičenja pored usvajanja korisnih navika donose i nova drugarstva.

„Ovo su deca koja pokazuju interesovanje za zdravlje, zdrav život i zdravu ishranu, i zato su i izabrana da predstavljaju svoje škole. Pošto imaju zajedničko interesovanje, ovo je posebna prilika da se upoznaju i šire drugarstvo, a da im zdravlje bude spona zajedničkog druženja“, istakla je Krstićeva.

Dom zdravlja Pančevo je i ove godine za sve učesnike finala obezbedio vredne poklone, nagrade, medalje i zahvalnice.

(Pančevac/RTV Pančevo)