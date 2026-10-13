U okviru Festivala mentalnog zdravlja, u Gerontološkom centru Pančevo svečano je otvorena izložba radova korisnika pod nazivom „Godine nisu prepreka, već izvor snage”.

Manifestacija, koja se ove godine održava pod sloganom „Sigurni u nesigurnom svetu”, privukla je pažnju javnosti i pokazala koliko su druženje, pažnja i kreativni rad važni za očuvanje zdravlja u trećem dobu.

Korisnici doma su za goste pripremili i bogatu priredbu ispunjenu pesmom, igrom i pozitivnom energijom, šaljući poruku da životna radost ne poznaje godine.