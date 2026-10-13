U okviru Festivala mentalnog zdravlja, u Gerontološkom centru Pančevo svečano je otvorena izložba radova korisnika pod nazivom „Godine nisu prepreka, već izvor snage”.
Manifestacija, koja se ove godine održava pod sloganom „Sigurni u nesigurnom svetu”, privukla je pažnju javnosti i pokazala koliko su druženje, pažnja i kreativni rad važni za očuvanje zdravlja u trećem dobu.
Korisnici doma su za goste pripremili i bogatu priredbu ispunjenu pesmom, igrom i pozitivnom energijom, šaljući poruku da životna radost ne poznaje godine.
Kroz likovne i literarne sekcije, kao i izradu unikatnih ručnih radova, najstariji sugrađani su dokazali da aktivnost i međusobna podrška uspešno pobeđuju samoću i značajno podižu kvalitet života.
„Mi u okviru svih tih manifestacija pokušavamo da podignemo svest ljudi koliko je bitno da se očuva mentalno zdravlje. Današnja manifestacija u Gerontološkom centru govori u prilog tome koliko je, pored fizičkog, bitno očuvati i mentalno zdravlje”, navodi se u televizijskom prilogu.
Korisnici su izrazili veliko zadovoljstvo životom u domu, ističući svakodnevne razgovore i sekcije kao ključne faktore za ispunjen i srećan dan. Festival mentalnog zdravlja organizuje Zavod za javno zdravlje Pančevo, pod pokroviteljstvom Instituta za javno zdravlje Vojvodine, a manifestacije se uporedo održavaju i u Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu, Somboru i Protu.
(Pančevac)