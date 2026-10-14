Zlato za pančevačke predškolce: Vrtić „Veverica“ šampion Srbije
PANČEVO – Predškolci iz vrtića „Veverica“, koji posluje u okviru Predškolske ustanove „Dečja radost“ u naselju Strelište, osvojili su zlatnu medalju na republičkom takmičenju „Mala liga šampiona“ u Beogradu. Tim povodom, gost u studiju Televizije Pančevo bila je direktorka ove ustanove Ilijana Mišković, koja je istakla ogroman ponos zbog uspeha pančevačkih mališana.
Uspeh na sportskoj manifestaciji došao je kao kruna vrednog rada i vežbanja u dvorištu i holu vrtića, a uprava ustanove je male šampione obradovala zahvalnicama i slatkišima.
Mališani su imali priliku da izađu iz svojih učionica i kroz šetnje i posete upoznaju lokalnu zajednicu, obiđu baletsku školu, policijsku stanicu, veterinara, apoteke i pekare, ali i da nauče više o poslovima svojih roditelja.
(Pančevac/RTV Pančevo)