Zlato za pančevačke predškolce: Vrtić „Veverica“ šampion Srbije

PANČEVO – Predškolci iz vrtića „Veverica“, koji posluje u okviru Predškolske ustanove „Dečja radost“ u naselju Strelište, osvojili su zlatnu medalju na republičkom takmičenju „Mala liga šampiona“ u Beogradu. Tim povodom, gost u studiju Televizije Pančevo bila je direktorka ove ustanove Ilijana Mišković, koja je istakla ogroman ponos zbog uspeha pančevačkih mališana.

Uspeh na sportskoj manifestaciji došao je kao kruna vrednog rada i vežbanja u dvorištu i holu vrtića, a uprava ustanove je male šampione obradovala zahvalnicama i slatkišima.

„Deca su bila presrećna, a taj uspeh je došao kao jedna nagrada truda i rada dece sa vaspitačima. Jako je korisno za decu da napuste svoj objekat, vide nešto drugačije i upoznaju drugu decu, dok i koleginice u razgovoru sa drugim kolegama dobijaju razna nova iskustva i ideje”, izjavila je direktorka PU „Dečja radost“ Ilijana Mišković.

Mališani su imali priliku da izađu iz svojih učionica i kroz šetnje i posete upoznaju lokalnu zajednicu, obiđu baletsku školu, policijsku stanicu, veterinara, apoteke i pekare, ali i da nauče više o poslovima svojih roditelja.

„Deca su bila presrećna, a taj uspeh je došao kao jedna nagrada truda i rada dece sa vaspitačima. Jako je korisno za decu da napuste svoj objekat, vide nešto drugačije i upoznaju drugu decu, dok i koleginice u razgovoru sa drugim kolegama dobijaju razna nova iskustva i ideje”, izjavila je direktorka PU „Dečja radost“ Ilijana Mišković.

(Pančevac/RTV Pančevo)