Beli štap je sloboda: Slepi i slabovidi prošetali Pančevom

PANČEVO – Tradicionalnom šetnjom sa belim štapovima od svojih prostorija do zgrade Gradske uprave, članovi Međuopštinske organizacije slepih i slabovidih u Pančevu obeležili su svoj dan. Ova manifestacija iznova skreće pažnju javnosti na svakodnevne izazove sa kojima se susreću, ali i na ključni značaj samostalnosti u kretanju.

Predstavnici organizacije su tom prilikom podsetili na suštinsku vrednost i simboliku pomagala koje koriste svakog dana, ali su ukazali i na konkretne arhitektonske i saobraćajne barijere u gradu.

„Tradicionalno svake godine prošetamo do opštine sa belim štapovima. Beli štap je simbol samostalnosti, simbol slobode i nezavisnosti slepe osobe na ulici i uopšte u životu. Međutim, mi jako teško dolazimo do našeg Saveza. Imate automobile koji su parkirani svuda, i sami možete videti da su od semafora pa sve do Saveza vozila ostavljena direktno na taktilnim stazama“, upozorili su iz organizacije.

Lokalna samouprava naglašava da je kontinuirani dijalog sa udruženjima osoba sa invaliditetom jedini pravi put ka trajnom rešavanju ovih komunalnih i infrastrukturnih problema.

„Ono što je jako bitno jeste da smo u redovnoj komunikaciji sa ovim licima, i zato je od velikog značaja naša dobra saradnja sa Međuopštinskom organizacijom Saveza slepih i slabovidih. Ta komunikacija nam omogućava da čujemo šta je zapravo ono što njima najviše nedostaje, i na koji način možemo unaprediti i razviti postojeće usluge. Grad Pančevo će nastaviti da unapređuje mere socijalne politike. Trudićemo se da stvorimo istinski inkluzivno društvo i osluškujemo potrebe svih, jer samo tako možemo stvarati kvalitetniju zajednicu i državu u kojoj živimo i odgajamo porodice“, poručila je Sanja Patalov Stojadinović, članica Gradskog veća za rad, zapošljavanje i socijualnu politiku Grada Pančeva.

(Pančevac/S.L)