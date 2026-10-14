POLEN U PANČEVU: Još cveta

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Prema merenjima Zavoda za javno zdravlje polena sve manje, ali još leti u vazduhu Pančeva
17:00
14.10.2026
Prema merenjima Zavoda za javno zdravlje polena sve manje, ali još leti u vazduhu Pančeva
U nedelji od 5. do 11. oktobra u vazduhu Pančeva izmerene su niske koncentracije polena, izveštava Zavod za javno zdravlje Pančevo. . Za ovu sedmicu prognozirano je opadanje koncentracije svih vrsta polena.
Niske koncentracije polena u vazduhu i mirno i stabilno vreme pogoduju aktivnostima na otvorenom prostoru, savetuje primarijus doktorka Dubravka Nikolovski, Zavod za javno zdravlje.
(Pančevac)
Prema merenjima Zavoda za javno zdravlje polena sve manje, ali još leti u vazduhu Pančeva
17:00
14.10.2026
Prema merenjima Zavoda za javno zdravlje polena sve manje, ali još leti u vazduhu Pančeva
16:00
14.10.2026
Prema merenjima Zavoda za javno zdravlje polena sve manje, ali još leti u vazduhu Pančeva
15:00
14.10.2026
Prema merenjima Zavoda za javno zdravlje polena sve manje, ali još leti u vazduhu Pančeva
14:05
14.10.2026
Prema merenjima Zavoda za javno zdravlje polena sve manje, ali još leti u vazduhu Pančeva
14:00
14.10.2026
Prema merenjima Zavoda za javno zdravlje polena sve manje, ali još leti u vazduhu Pančeva
09:00
11.10.2026
Prema merenjima Zavoda za javno zdravlje polena sve manje, ali još leti u vazduhu Pančeva
20:00
10.10.2026
Prema merenjima Zavoda za javno zdravlje polena sve manje, ali još leti u vazduhu Pančeva
15:26
10.10.2026
Prema merenjima Zavoda za javno zdravlje polena sve manje, ali još leti u vazduhu Pančeva
08:20
10.10.2026
Prema merenjima Zavoda za javno zdravlje polena sve manje, ali još leti u vazduhu Pančeva
09:49
07.10.2026
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17:00
14.10.2026
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