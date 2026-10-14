POLEN U PANČEVU: Još cveta

Prema merenjima Zavoda za javno zdravlje polena sve manje, ali još leti u vazduhu Pančeva

U nedelji od 5. do 11. oktobra u vazduhu Pančeva izmerene su niske koncentracije polena, izveštava Zavod za javno zdravlje Pančevo. . Za ovu sedmicu prognozirano je opadanje koncentracije svih vrsta polena.

Niske koncentracije polena u vazduhu i mirno i stabilno vreme pogoduju aktivnostima na otvorenom prostoru, savetuje primarijus doktorka Dubravka Nikolovski, Zavod za javno zdravlje.

(Pančevac)

POLEN U PANČEVU: Sve više pada