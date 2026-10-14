Pančevo Servisne informacije

POLEN U PANČEVU: Još cveta

Prema merenjima Zavoda za javno zdravlje polena sve manje, ali još leti u vazduhu Pančeva

14:05

14.10.2026

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(Foto: Pančevac)

U nedelji od 5. do 11. oktobra  u vazduhu Pančeva izmerene su niske koncentracije polena, izveštava Zavod za javno zdravlje Pančevo. . Za ovu sedmicu prognozirano je opadanje koncentracije svih vrsta polena.

Niske koncentracije polena u vazduhu i mirno i stabilno vreme pogoduju aktivnostima na otvorenom prostoru, savetuje primarijus doktorka Dubravka Nikolovski, Zavod za javno zdravlje.

(Pančevac)

POLEN U PANČEVU: Sve više pada

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polen Zavod za javno zdravlje Pančevo

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