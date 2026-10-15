Pomoć za 1.000 korisnika Narodne kuhinje

PANČEVO – Povodom obeležavanja Meseca solidarnosti i predstojećeg 17. oktobra, Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, Crveni krst Pančevo organizuje veliku humanitarnu akciju za najugroženije sugrađane. Za 1.000 korisnika humanitarnog obroka u okviru Narodne kuhinje pripremljeni su dodatni prehrambeni artikli, koji će biti podeljeni uz redovan kuvani obrok u petak, 16. oktobra, na svim zvaničnim punktovima.

Ove dodatne namirnice obezbeđene su zahvaljujući humanosti i donacijama samih Pančevki i Pančevaca. Pored hrane, Crveni krst je prikupio odeću i obuću koja će ovog puta biti direktno usmerena ka deci iz socijalno ugroženih porodica koja pohađaju OŠ „Borisav Braca Petrov“ u Pančevu. Predstavnici organizacije biće dostupni medijima i javnosti u petak od 11:30 časova na punktu u Klubu za odrasla i stara lica, u Ulici Maksima Gorkog broj 145.

Statistika pokazuje da su problemom siromaštva u Srbiji najčešće pogođena deca do 14 godina, stariji u seoskim sredinama, mnogočlane porodice, nezaposleni, samohrani roditelji, kao i osobe sa invaliditetom. Iz Crvenog krsta upozoravaju da veliki broj ugroženih građana i dalje nije upoznat sa sistemskim rešenjima i pravima koja bi im ublažila materijalne teškoće. Zbog toga apeluju na celokupnu javnost da saznanja o osobama kojima je neophodna socijalna i humanitarna pomoć odmah proslede Crvenom krstu Pančevo, kako bi se svakom pojedincu blagovremeno pružila adekvatna podrška.

(Pančevac/S.L)