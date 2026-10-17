Humanost u jesenjim bojama: Dan bundeve u OŠ Vasa Živković

PANČEVO – Osnovna škola „Vasa Živković“ u Pančevu uspešno je organizovala tradicionalnu i izuzetno posećenu školsku manifestaciju „Dan bundeve“, koja je ove godine imala izražen humanitarni karakter.

Školsko dvorište i park bili su ispunjeni jesenjim bojama, smehom i decom, a događaju su, pored učenika ove škole i brojnih sugrađana, prisustvovali i najmlađi gosti iz pančevačkih vrtića „Bubamara“, „Crvenkapa“, „Bajka“, „Ljiljan“ i „Kefalica“.

Za sve posetioce pripremljen je bogat i raznovrstan kulturno-umetnički program, koji su svojim nastupima oplemenili članovi folklorne sekcije, recitatori, kao i nastup školskog hora. Nakon zvaničnog dela programa, usledila je izložba maštovito ukrašenih bundeva koje su zahvaljujući kreativnosti dece izgledale kao prava mala umetnička dela. Svi izloženi radovi bili su na prodaju, a celokupan prikupljeni novac biće usmeren u humanitarne svrhe.

Dok se parkom širio prepoznatljiv miris pečene bundeve i drugih jesenjih plodova, posetioci su imali priliku da uživaju i u bogatoj ketering ponudi. Organizatori su uputili posebnu zahvalnost majkama i bakama učenika, koje su pripremile raznovrsne domaće jesenje kolače i slatkiše, dajući ovoj humanitarnoj akciji toplu porodičnu atmosferu i doprinoseći razvoju solidarnosti kod najmlađih.

(Pančevac/S.L)