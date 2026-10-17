Solidarnost na delu: Crveni krst podelio pakete u Pančevu

PANČEVO – U okviru obeležavanja Meseca solidarnosti, Međunarodnog dana hrane i Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva, Crveni krst Pančevo organizovao je veliku akciju podele dodatnih paketa sa osnovnim životnim namirnicama za korisnike Narodne kuhinje.

Ova akcija sprovedena je sa ciljem da se pruži dodatna materijalna sigurnost najugroženijim sugrađanima u danima kada se globalno skreće pažnju na problem socijalne isključenosti.

Pored redovnih, svakodnevnih toplih obroka koji se pripremaju u okviru ove gradske usluge, korisnicima su na punktovima uručeni i namenski paketi hrane.

Kako navode iz ove humanitarne organizacije, ovi paketi predstavljaju znak pažnje, kontinuirane brige i duboke solidarnosti zajednice sa onima kojima je pomoć u ovom trenutku najpotrebnija, uz jasnu poruku da Pančevo nastavlja da gradi društvo u kojem niko neće biti zaboravljen ili prepušten sam sebi.

(Pančevac/Crveni krst Pančevo)