Otvoren 40. Oktobarski likovni salon u Kovinu

KOVIN – Jubilarni, 40. Oktobarski likovni salon svečano je otvoren u Kovinu, okuplivši više od 150 savremenih stvaralaca iz zemlje i inostranstva. Ova prestižna izložba, koja važi za jednu od najvećih kulturnih manifestacija u Srbiji, postavljena je u nedavno potpuno renoviranoj galeriji Centra za kulturu Kovin. Prema rečima urednika likovnog programa Milana Živkovića, ovogodišnji salon predstavlja pravi, istorijski praznik za sve ljubitelje umetnosti.

Velika rođendanska postavka obuhvata čak 154 slike, fotografije i skulpture koje su privukle ogromno interesovanje javnosti i stručne kritike. Svi selektovani radovi dokumentovani su i publikovani u obimnoj monografiji u zvaničnom izdanju Centra za kulturu, a na samom otvaranju tradicionalno su uručene nagrade, diplome i pohvale najistaknutijim autorima. Od ove godine manifestacija dobija i dirljiv memorijalni karakter, te je u celosti posvećena nedavno preminuloj istaknutoj umetnici i dugogodišnjoj članici žirija Mirjani Šimunovački Šunjarević.

Ljubitelji umetnosti iz Kovina i okoline moći će da pogledaju ovu izuzetnu izložbu u narednih mesec dana, tačnije do 16. novembra 2026. godine. Iz uprave Centra za kulturu najavljuju da je ovo samo početak bogate sezone, jer će rekonstruisana galerija u nastupajućim mesecima ugostiti brojne eminentne autore i raznovrsne likovne programe.

(Pančevac/RTV Pančevo)