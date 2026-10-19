Dr Kulić: Vakcina ima dovoljno, nema potrebe da se žuri

PANČEVO – U pančevačkom Domu zdravlja i pripadajućim lokalnim ambulantama krajem prošle nedelje zvanično je počela imunizacija građana protiv sezonskog gripa. Za ovu namenu obezbeđene su dovoljne količine vakcina koje su u potpunosti prilagođene zvaničnim preporukama Svetske zdravstvene organizacije za predstojeću sezonu 2026/2027. godinu, a građani se za svoj termin mogu prijaviti i zakazati kod izabranog lekara.

Načelnica opšte medicine u Domu zdravlja Pančevo, doktorka Meri Kulić, potvrdila je za RTV Pančevo da je zdravstveni sistem spremno dočekao početak imunizacije i da nema razloga za žurbu ili stvaranje gužvi. „Distribuiran je dovoljan broj vakcina. Radi se o dve vrste vakcina, Vaksi grip i Tor-vaks-flu. Jednu pravi Sanofi, drugu pravi naš Torlak, tako da su to zapravo trovalentne vakcine. Napravljene su prema preporuci Svetske zdravstvene organizacije u odnosu na tipove virusa za koje je očekivano da će cirkulisati u sezoni 2026-2027. A to su dva tipa A i jedan tip B. Tako da na taj način pokrivamo sojeve koji se očekuju“, istakla je dr Kulić.

Doktorka je objavila da se građani sistemski zakazuju kako bi ceo proces tekao civilizovanim i kontinuiranim tokom.

„Vakcina ima dovoljno, nema potrebe da se žuri. Nakon dobijanja vakcine, imunitet se napravi za nekih dva do tri nedelje, tako da je zapravo započeta baš na vreme“, poručila je dr Meri Kulić.

Epidemiolozi i lekari opšte medicine imunizaciju prvenstveno preporučuju osobama sa hroničnim oboljenjima, građanima starijim od 65 godina, trudnicama, kao i svim zaposlenim zdravstvenim radnicima koji su u stalnom kontaktu sa pacijentima. Budući da je za formiranje stabilnog imuniteta potrebno do tri sedmice, najoptimalniji period za primanje vakcine jeste tokom oktobra, novembra i u prvoj polovini decembra, odnosno mesec dana pre nego što virus gripa uđe u široku cirkulaciju među stanovništvom.

(Pančevac/RTV Pančevo)