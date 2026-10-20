Srednjovekovni nakit oživeo u Narodnom muzeju

Narodni muzej Pančevo uspešno je realizovao treću po redu radionicu posvećenu izradi i proučavanju srednjovekovnog nakita. U kreativnom prostoru muzeja vladala je dinamična radna atmosfera, gde su posetioci imali priliku da se praktično oprobaju u starim zanatima i tehnikama.

Ova kulturno-edukativna radionica privukla je ljubitelje istorije i umetnosti svih generacija. Kroz praktičan rad i stručno vođenje, učesnici su se bliže upoznali sa bogatim kulturnim nasleđem i estetikom srednjeg veka na našim prostorima.

„Radna atmosfera sa treće radionice srednjovekovnog nakita”, kratko su preneli iz Narodnog muzeja Pančevo, deleći sa javnošću kreativne trenutke i proces stvaranja novih eksponata inspirisanih prošlošću.

Ceo događaj i vizuelni identitet radnog procesa zabeleženi su kroz objektiv mlade umetnice.

„Autor videa i fotografija: Nikolina Šepić”, istakli su iz muzejske uprave, zahvaljujući se saradnici na dokumentovanju ove važne manifestacije.

(Pančevac/S.L)