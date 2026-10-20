Pančevo Pančevo u slikama

Srednjovekovni nakit oživeo u Narodnom muzeju

15:27

20.10.2026

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Foto: FB/Narodni muze/Nikolina Šepić

Narodni muzej Pančevo uspešno je realizovao treću po redu radionicu posvećenu izradi i proučavanju srednjovekovnog nakita. U kreativnom prostoru muzeja vladala je dinamična radna atmosfera, gde su posetioci imali priliku da se praktično oprobaju u starim zanatima i tehnikama.
Ova kulturno-edukativna radionica privukla je ljubitelje istorije i umetnosti svih generacija. Kroz praktičan rad i stručno vođenje, učesnici su se bliže upoznali sa bogatim kulturnim nasleđem i estetikom srednjeg veka na našim prostorima.

„Radna atmosfera sa treće radionice srednjovekovnog nakita”, kratko su preneli iz Narodnog muzeja Pančevo, deleći sa javnošću kreativne trenutke i proces stvaranja novih eksponata inspirisanih prošlošću.

Ceo događaj i vizuelni identitet radnog procesa zabeleženi su kroz objektiv mlade umetnice.

„Autor videa i fotografija: Nikolina Šepić”, istakli su iz muzejske uprave, zahvaljujući se saradnici na dokumentovanju ove važne manifestacije.

(Pančevac/S.L)

 

Tagovi

kultura Narodni muzej Pančevo radionica srednjovekovni nakit

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