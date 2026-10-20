Tatjana Božić: Bez saradnje sistem zaštite od nasilja zakazuje

U Trening centru Mašinske škole „Pančevo“ održan je okrugli sto pod nazivom „Međusektorska saradnja u prevenciji zanemarivanja, zlostavljanja i nasilja nad decom i mladima“.

Cilj skupa je unapređenje saradnje obrazovnih ustanova, sistema socijalne i zdravstvene zaštite, policije i pravosuđa. Okrugli sto je organizovao Tim za prevenciju i zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja grada Pančeva, u skladu sa Godišnjim planom za 2026. godinu.

Koordinatorka Tima, Tatjana Božić, istakla je da efikasan odgovor na nasilje zahteva pravovremenu komunikaciju i uzajamno poverenje svih institucija.

„Nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje su kompleksni fenomeni. Nijedna institucija, ma koliko bila efikasna, ne može sama da reši ovaj problem. Zakonski i podzakonski akti nam daju jasne smernice, ali protokol oživljava tek u praksi. Svaki sektor je karika u lancu. Ako zataji jedna karika, sistem zaštite može biti ugrožen“, poručila je Tatjana Božić.

Zamenik koordinatorke Tima, Sanja Patalov Stojadinović, govorila je o ključnoj ulozi Centra za socijalni rad „Solidarnost“, koja prevazilazi samo reagovanje u slučajevima već nastalog nasilja.

„Njegova uloga je i da prepozna rizike, pruži podršku detetu i porodici i poveže različite institucije. Važno je precizno znati ko šta radi kako ne bi došlo do preklapanja ili prebacivanja odgovornosti. Naš zajednički cilj mora biti da nasilje prepoznamo na vreme i reagujemo koordinisano“, istakla je Sanja Patalov Stojadinović.

U okviru stručnog dela, predstavnici Centra za socijalni rad predstavili su teme iz Posebnog protokola za zaštitu dece, kao i izazove u oblasti mentalnog zdravlja mladih. Tokom analize studija slučaja iz prakse, učesnici su razmenili iskustva o načinima za efikasnije delovanje. Na inicijativu Tima, Plan javnog zdravlja grada Pančeva zvanično je dopunjen specifičnim ciljem „Unapređenje mentalnog zdravlja dece i učenika“.

(Pančevac)