Sportska dešavanja

Sportski vikend u Pančevu: Odbojka i rukomet u Hali sportova Strelište

12:30

21.10.2026

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Foto: Hala sportova Strelište

Ljubitelji odbojke i rukometa ovog vikenda imaće priliku da uživaju u dve sportske utakmice u Hali sportova Strelište u Pančevu, saopštava JKP „Mladost“ Pančevo.

U subotu, 24. oktobra, od 13 časova, odbojkaši OK „Borac“ dočekaće ekipu OK „Dunav Volley“.

Dan kasnije, u nedelju, 25. oktobra, od 17 časova, na teren izlaze rukometašice ŽRK „Pančevo“, koje će odmeriti snage sa ekipom „Petrovaradin“.

Iz JKP „Mladost“ pozivaju sve ljubitelje sporta, odbojke i rukometa da dođu u Halu sportova Strelište i podrže domaće ekipe u predstojećim utakmicama.

(ePančevo)

Tagovi

Hala sportova Strelište JKP Mladost Pančevo Odbojka Pančevo Rukomet Sport

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